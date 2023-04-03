Действия заукраинской старухи в Севастополе квалифицировали необъяснимо мягко – как вандализм

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Пойманную любительницу проукраинских лозунгов в Севастополе ждет уголовная ответственность по статье «вандализм». Несмотря на то, что сама задержанная назвала своим мотивом несогласие с СВО, правоохранители не увидели в ее действиях дискредитации использования российской армии в целях защиты интересов государства и граждан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как выяснилось, желто-голубые граффити 58-летняя жительница Севастополя наносила на фасады и заборы уже несколько месяцев. Затем фотографировала и после отправляла фото своей дочери, которая в данный момент проживает за рубежом. И уже дочь переправляла свидетельства «украинского сопротивления» в телеграм-каналы. Из них правоохранители и узнали о существовании ярого подполья в Севастополе, установив его активную участницу по записям видеокамер.

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«В настоящее время решается вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности. В её действиях могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм», – уточнили в полиции Севастополя.

Отметим, что ответственность по этой статье предусматривает ограничение свободы до 3 лет, либо принудительные работы на тот же срок.

После гибели военкора Владлена Татарского на встрече с подписчиками в Санкт-Петербурге вновь встал вопрос ужесточения наказания за пособничество врагу. Так, военный эксперт Борис Рожин вновь напомнил о том, что на время военных действий необходимо вернуть смертную казнь за терроризм и измену Родине. Признать СБУ и ГУР террористическими организациями, и перейти к системной работе по устранению лиц причастных к режиму Зеленского, идентичной работе по ликвидации лиц причастных к террористическим ячейкам ИГИЛ, включая системные акции прямого действия.

«У нас много болтовни про судоплатовскую работу, но слишком мало реальной судоплатовской работы», – заключил Рожин.