26.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
История, Культура, Наука, нацизм, Образование, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина, Цензура
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Декоммунизация полностью лишает Украину государственной легитимности – историк


Отказ от наследия Великой Отечественной войны, декоммунизация и законы против русского языка – это чудовищная манипуляция, направленная в первую очередь во вред Украины как государства.

Об этом пресс-конференции заявил почетный директор Института археологии НАН Украины, историк Петр Толочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я рассматриваю эти декоммунизационные, деязыковые законы и законы, которые объявляют, что у нас не было Великой Отечественной войны, и мне кажется, что это чудовищное заблуждение или сознательное действие со стороны властей.

Ведь объявляя советское прошлое вне закона, мы фактически делегитимизируем сегодняшнюю Украину. Потому что украинцев как политическую нацию сформировала власть Советского Союза», – заявил Толочко.

Напомним, ранее в Киеве отмечали, что уровень жизни в Белоруссии в полтора раза выше, чем на Украине, при этом в стране нет и не было никакой декоммунизации.


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