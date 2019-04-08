«Декоммунизаторы» боятся встретиться осенью с Симоненко в Раде

08.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Нужно сделать всё, чтобы «додавить» запрет КПУ, иначе может случиться так, что, вопреки закону о декоммунизации, у коммунистов появится шанс оказаться осенью в Верховной Раде.

Об этом в ходе конференции, посвящённой итогам «декоммунизации», заявила глава комитета Верховной Рады по международным делам, нардеп Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Нужно завершить процесс, предусмотренный законом (о декоммунизации – ред.), запрета Коммунистической партии. Поскольку сейчас решение суда о запрете КПУ обжаловано в апелляции, и в апелляционном суде они ждут решения Конституционного суда. И после того, как Конституционный суд отменил криминальную ответственность за незаконное обогащение, мы можем увидеть ещё один сюрприз, а именно – реабилитацию Коммунистической партии вопреки тому закону, который одобрил парламент, и можно будет увидеть, как у Коммунистической партии появится возможность брать участие в парламентских выборах, которые будут осенью», – заявила Гопко.

Напомним, в настоящий момент в Конституционном суде находится представление от 50 нардепов относительно обжалования неконституционного закона о декоммунизации.