«Дела Карабах плохи, Баку еще не задействовал основные силы» – военный эксперт

05.10.2020, Москва, Олег Кравцов

У Азербайджана есть все необходимые ресурсы и силы, чтобы нанести поражение армянам в продолжающихся уже неделю ожесточенных боях за Нагорный Карабах

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу», высказал военный эксперт Александр Михайловский.

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По его словам, если Азербайджан начнет масштабное наступление в Карабахе с привлечением крупных соединений бронетехники и подавлением артиллерии противника сил у обороняющихся не хватит.

«Значит, азербайджанские войска постараются занять сколько-нибудь значимые территории, чтобы вклиниться в линию обороны противника и нарушить статус-кво 1993 года. Также они могут подтянуть позиции своей тяжелой артиллерии на расстояние, позволяющее вести прицельный огонь по Степанакерту и другим крупным населенным пунктам. А это уже будет означать поражение для сил НКР. Выбить азербайджанские войска обратно у них вряд ли получится», – сказал эксперт.

Он полагает, что Азербайджан может рискнуть пойти ва-банк, тем более что соответствующие возможности для этого имеются.

«Можно считать, что все предыдущие бои были лишь «прощупыванием» противника. Резервы у сил Нагорного Карабаха не безграничны, а они уже серьезно потрепаны. И это при том, что их противник даже не двинул в бой основные силы», – говорит собеседник издания.

Эксперт не исключает, что армяне перейдут к партизанской тактике, займут оборону на горных дорогах, в лесах, на перевалах.

«Я думаю, что такой вариант давно отработан и может быть приведен в исполнение. Если им удастся нанести противнику неприемлемые для него потери, азербайджанские войска приостановят наступление», – отмечает Михайловский.

При этом в Карабахе настроены воинственно и, как сообщал «ПолитНавигатор», грозят «сломать хребет азербайджано-турецкому терроризму».