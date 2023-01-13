Делегация Госдепа США опять уламывала Сербию ввести санкции против РФ

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Делегация Госдепартамента США в Белграде встретилась с высшим руководством Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы прилетели после визита к албанским сепаратистам в Косово. Старший советник Госдепартамента США Дерек Шолле и посланник на Западных Балканах Габриэль Эскобар в Белграде провели встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, премьером Анной Брнабич, главой МИД Ивицей Дачичем и министром обороны Милошем Вучевичем.

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Президент Сербии Александр Вучич после встречи с Дереком Шолле написал в социальных сетях:

«Я выразил надежду, что США увидят усилия нашей страны по сохранению мира и стабильности в регионе, используют свое несомненное влияние и подтолкнут Приштину выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с подписанными соглашениями».

В свою очередь, Дерек Шоле заявил, что диалог Белграда и Приштины должен быть направлен на реализацию так называемого франко-немецкого плана урегулирования и создание Сообщества сербских муниципалитетов в Косово.

Напомним, что формирование в Косово и Метохии Сообщества сербских муниципалитетов (де-факто автономии) – один из ключевых пунктов подписанного в 2013 году Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной, который албанские сепаратисты под разными предлогами отказываются исполнять. А в 2015 году так называемый «конституционный суд Республики Косово» постановил, что некоторые пункты Брюссельского соглашения не соответствуют законам самопровозглашённой «Республики Косово», а именно создание объединений на этнической основе.

Кроме того, американский дипломат заявил, что Сербии следовало бы присоединиться к антироссийским санкциям.

«Уважаю позицию лидеров в Белграде, но пока Сербия будет воздерживаться от санкций, она не сможет двигаться дальше. Об этом говорим открыто. Сербия предприняла некоторые значительные шаги, например, голосовала против России в ООН, и мы готовы работать с друзьями в Белграде, чтобы убедить их еще больше поддержать Украину, которой нужна более значительная поддержка, а также наказать поведение России», – отметил Шолле.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич подчеркнул важность установления регулярных контактов с Дереком Шолле.

«Приятно слышать от высокопоставленного американского чиновника, что Сообщество сербских муниципалитетов является обязанностью Приштины», – сказал Дачич.

При этом глава сербской дипломатии на встрече с представителем Госдепа прямо заявил: в Сербии нет политиков, готовых принять независимость Косово.

Стоит отметить, что во время визита Шолле и Эскобара из уст сербских политиков или от имени их пресс-служб не прозвучало заявлений о том, что Сербия отказывается ввести санкции в отношении России. Это даёт возможность предположить о предлагаемой американцами сделке. Например, она может включать такой сценарий: если США обеспечат создание сербской автономии в Косово и Метохии, и не будут требовать от Сербии немедленного признания независимости «Республики Косово», то Белград будет готов ввести санкции против Москвы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», представитель Госдепартамента США Дерек Шолле во время своего визита в Приштину заявил, что необходимо срочное формирование Сообщества сербских муниципалитетов.