США за формирование сербской автономии в Косово, но лишь на словах

Оливер Галич.  
12.01.2023 14:44
  (Мск) , Белград  
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия, США


Представитель Госдепартамента США Дерек Шолле во время своего визита в Приштину заявил, что необходимо срочное формирование Сообщества сербских муниципалитетов.

При этом, по его словам, США не поддерживают действия, противоречащие решениям «конституционного суда Республики Косово», – который запретил создание подобных сообществ на этнической основе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представитель Госдепартамента США Дерек Шолле во время своего визита в Приштину заявил, что необходимо...

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11 января в Приштине на совместной пресс-конференции с американским посланником на Западных Балканах Габриэлем Эскобаром и послом США в Косово Джеффри Ховеньером старший советник Госдепартамента США Дерек Шоле заявил, что на севере Косово существует «вакуум безопасности», и что ситуация в этой части Косова вызывает тревогу.

Шоле также заявил, что «Косово должно выполнить все обязательства по диалогу, включая формирование Сообщества муниципалитетов с сербским большинством». Он добавил, что создание Сообщества является актуальной проблемой, которая приобрела еще большее значение после недавних событий на севере Косово и Метохии.

«Мы ожидаем, что правительство Косово представит конкретные предложения», – сказал Шоле.

При этом он подчеркнул, что США не поддерживают создание сообщества, напоминающего Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине.

Формирование в Косово и Метохии Сообщества сербских муниципалитетов – один из ключевых пунктов подписанного в 2013 году Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной, который власти в Приштине под разными предлогами отказываются исполнять.

А в 2015 году так называемый «конституционный суд Республики Косово» постановил, что некоторые пункты Брюссельского соглашения не соответствуют законам самопровозглашённой «Республики Косово», а именно создание объединений на этнической основе.

При этом Дерек Шоле на упомянутой пресс-конференции подчеркнул, что США не поддерживают действия, которые противоречат решениям «конституционного суда» Косово.

А Габриэль Эскобар и вовсе заявил, что создание Сообщества сербских муниципалитетов – это международное обязательство, и «ни одна из сторон не может избежать его выполнения». То есть фактически вина за саботаж со стороны Приштины  автоматически возложена ещё и на Белград, от которого США требуют признать независимость «Республики Косово».

Как сообщал «ПолитНавигатор», по мнению аналитиков британской газеты Guardian, без автономии сербов в Косово конфликт в регионе неизбежен.

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