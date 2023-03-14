Делегацию Украины доставляли на переговоры с РФ в Белоруссию под конвоем польского спецназа

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Бойцы польского спецназа «гарантировали безопасность» представителей Украины на переговорах с РФ в белорусском Бресте в конце февраля – начале марта 2022-го.

Об этом со ссылкой на свои источники написало 14 марта польское издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сказано в материале, украинскую делегацию во главе с министром обороны Алексеем Резниковым доставляли в Белоруссию на вертолете S-70i Black Hawk, принадлежащем авиационной группе польского спецназа GROM, а охраняли её польские «коммандос» из части в Люблинце, которые сотрудничали с украинскими спецназовцами задолго до начала СВО.

Полеты украинских чиновников в Брест с польской стороны курировали тогдашний глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик и заместитель главы Министерства иностранных дел Марчин Пшидач.

Кроме этого, как пишет DGP, польские спецназовцы охраняли российского олигарха Романа Абрамовича, который выступал посредником в украинско-российских переговорах в Турции. Полеты Абрамовича и украинской делегации на переговоры в Анкару курировал Якуб Кумох, тогдашний министр в канцелярии президента Польши. Кумох, который свободно владеет турецким языком и ранее был послом Польши в Турции.

«В начале марта не было понятно, могут ли украинцы, летевшие на переговоры в Белоруссию, быть уверены в своем возвращении. Польская служба безопасности дала определенные гарантии, что они вернутся невредимыми», – рассказал DGP один из участников тех событий на условиях анонимности.

Военные, участвовавшие в полетах, подтвердили изданию, что во время операции был просчитан риск инцидентов. Также было проанализировано, как реагировать на какую-то угрозу для солдат из страны НАТО.

Собеседник польского издания утверждает, что причиной вовлеченности Польши в переговоры была надежда, что россияне, увидев силу сопротивления украинцев, «начнут говорить по-настоящему».

«После первых переговоров стало понятно, что это была иллюзия», – сказал он.

«Польза была в том, что украинская делегация информировала нас о ситуации на фронтах. Кроме того, в результате этих переговоров появились контакты Абрамовича, которые впоследствии помогли в обмене военнопленных с “Азовстали” на россиян. Сам он, вероятно, боролся за свою жизнь. Он хотел остаться на Западе и в то же время не подвергать себя опасности перед Путиным», – добавил собеседник DGP.

Как сообщал «ПолитНавигатор», польские полицейские почти пять месяцев находились с тайной миссией на Украине.