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Президент Польши Анджей Дуда 23 февраля вручил государственные награды почти сотне польских полицейских, которые почти пять месяцев находились с тайной миссией на Украине.

Главной целью поляков было разминирование северной части Киевской области, но среди них были не только сапёры, но и спецназовцы, обеспечивающие охрану миссии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О тайной миссии польских полицейских в ночь на 23 февраля сообщил портал Wirtualna Polska. По информации его журналистов, миссия началась после прошлогоднего обращения Киева к организации ATLAS – полицейской оперативной группе, объединяющей специальные антитеррористические подразделения стран ЕС.

Запрос касался отправки пиротехников на Украину для разминирования территорий, откуда отступили русские войска, и в которые невозможно было вернуться мирным жителям, потому что местности были заминированы или опасны из-за других следов боевых действий.

«В украинской армии не хватало саперов, чтобы решить эту задачу. Не могли этого сделать и военные саперы из стран НАТО, ведь это могло быть воспринято Россией как провокация. Единственным вариантом была отправка полицейских сапёров. Но из всех участников группы ATLAS на призыв украинцев откликнулась только Польша. Другие страны решили, что миссия в раздираемой войной стране слишком опасна» – отмечает издание.

Летом 2022 года решением министра внутренних дел Польши был создан Гуманитарный контингент полиции, состоящий из офицеров отдельных контртеррористических подразделений. На Украину поехали только добровольцы. Претендовать могли сапёры, фельдшеры, которые должны были обеспечивать их работу, и спецназовцы, задачей которых была защита членов польской миссии.

После обучения, уточнения логистических деталей и договоренностей с украинской стороной, контингент численностью 98 человек покинул Польшу в начале октября. Группа также взяла с собой двух собак, обученных обнаружению взрывчатых веществ.

Польские полицейские дислоцировались в Киевской области. Первоначально предполагалось, что миссия продлится три месяца, однако в декабре он был продлен еще на два.

Сапёры разминировали аэродром Гостомеле, места боёв на Днепре, обезвредить гранаты, ракеты, боеприпасы и брошенное оружие, и т.п. Гуманитарный контингент полиции Польши проверил более 342 тысяч квадратных метров территории и более 17,5 километров дорог. Всего поляки обезвредили более 2 тысяч опасных предметов, в том числе противотанковых и противопехотных мин.

За почти пять месяцев службы никто из польских полицейских не пострадал. В последние недели Главное управление полиции приняло решение о прекращении миссии. На это повлияли, в том числе, разведданные о планируемом наступлении России. В среду, 22 февраля, все члены польского контингента благополучно вернулись в Польшу, сообщил портал Wirtualna Polska.

Таким образом, становится ясно, зачем в декабре 2022 года в Киев приезжал начальник Полиции Польши Ярослав Шимчик. Кроме того, понятно, почему Шимчика не наказали за стрельбу в своём кабинете из гранатомёта, подаренного украинскими коллегами, – генерал просто слишком много знает.

Стоит также отметить, что так далеко на территории Украины польская полиция не работала с момента «Киевского похода» Юзефа Пилсудского весной 1920 года.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в здании Главного управления полиции Польши взорвался «подарок из Украины», в результате начальник полиции Польши генерал Ярослав Шимчик был госпитализирован.