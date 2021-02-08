Делиев и Скрипка, или Кликуши погорелых театров на службе у Пиночетика

08.02.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Не может одна кукла-варежка, надетая на руку Госдепа, творить Ад, происходящий на Украине. Истребление людей идет по всем фронтам: война, тарифы, уголовные статьи за измену родине, санкции за русский язык и оскорбление чувств шариковых… Нет, одному с такой масштабной зачисткой территории явно не справиться, даже если переименовать куклу из Петрушки в Пиночетика, даже если распихать своих марионеток с головами из опилок по СНБО и СБУ. Здесь клакеры нужны, как в Большом театре, чтобы вовремя Пиночетику подгавкнули, а недовольных засвистали.

Многие, уверена, не прошли мимо очередного высера музыканта-кликуши Олега Скрипки из группы «ВВ». Выказывая согласие с политикой режима, он заявил: «Люди, которые создают русскоязычный контент, являются частью российского культурного пространства, потому что группы, которые в Канаде поют на украинском языке, они же украинские. А люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они являются просто резидентами Украины, так сложилось. Они не украинцы, но резиденты Украины. Ну я себе так придумал, потому что, например, я — резидент Франции. То есть, у меня достаточно много прав во Франции, но я не могу голосовать, не могу каким-то образом влиять там».

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Такой как бы намек, что русских Украины неплохо бы отлучить от выборов. Причем, рано или поздно так и случится, можно не сомневаться. Вопрос лишь в том, как патриоты намерены вычислять русскость — по группе крови, форме черепа, наличию книг Булгакова на полках?

Замечу, что на титульных украинцев и резидентов людей разделил человек, родившийся в Таджикистане, проведший отрочество в России, а в период безвременья и нищеты 90-х чухнувший на ПМЖ во Францию. Казалось бы, гражданин мира, к которым условности в виде вышиванок обычно не прирастают…

Да так, в общем, и было! Однажды я уже упоминала об эпохальной пресс-конференции Скрипки, которую тот давал в Одессе в допервомайданные времена. Тогда группа «поразила» город сельским шиком, заехав на сцену на «Хаммере». Музыканты вообще были в тот период на понтах, опьянев от успеха в России и заработка от тамошних гастролей. Они общались с журналистами с запредельной высоты, словно заполучили славу Rolling Stones.

Но неожиданно их «мировое величие» нарушил голос студентки-практикантки с украинского филфака — она задала Скрипке вопрос на украинском языке. Понятно, что от Одессы «рок звезда» такого не ожидала. Засим Скрипка несколько раз издевательски переспросил ее — что-что, мол? А потом выдал «вашу говирку я не понимаю», так и не ответив на вопрос и гротескно вылупившись на аудиторию — ну, поддержите меня, поржите над селом, рискнувшим заговорить с моим величеством…

И тут внезапно, аккурат на первом Майдане, этот космополит, снимающийся в российских мюзиклах и фильмах, вдруг прозрел. Мало того, что стал идеологом различных гуцульских (лишь бы не русских) фестивалей, так еще на волне «мягкой» украинизации, когда патриоты выживали русские песни пока только из радиоэфиров, ударился в гебельсовскую философию.

Когда его спросили, почему народонаселение не воспринимает украинский продукт, он ответил — потому что оно дебильное, с низким IQ и заслуживает проживания в гетто. Прямая цитата: «Люди с низким IQ — это дебилы. Если они дебилы, пусть пройдут комиссию, что у них низкий IQ, тогда мы освободим их от этой «сложной» обязанности выучить государственный язык. Они просто неспособны — тогда сделать гетто, и мы будем помогать им как волонтеры. Мы помогаем даунам, мы помогаем сиротам, и будем помогать этим дебилам и петь им «Владимирский централ».

Правда интересно, какими глазами в этот момент посмотрела на него та самая девочка, задавшая вопрос на мове…

Впрочем, примеров внезапных идеологических трансмутаций в мозгах небрезгливых менестрелей сотни и тысячи — один Зеленский чего стоит! Или «выдатни пысьмэнныки» эпохи развитого социализма, которые славили Ленина и партию так, что редактору «Правды» оставалось повеситься от осознания собственного убожества, но в перестройку с шестом запрыгнули в РУХ, а потом и в первый состав Верховной рады на правах махровых националистов. Так вот, несмотря на массовость этого патологического явления, не могу не вспомнить еще один заслуживающий внимания пример.

Взять лидера одесской комик-труппы «Маски», которая в свое время была чрезвычайно популярна на постсоветском пространстве, Георгия Делиева. Как, безусловно, многогранный артист, помимо клоунады и драматических ролей, он сколотил еще и рок-группу. И в 2008 году выстрелил вместе с ней смелым клипом «Рідна Україна», в котором поглумился над насильственной украинизацией: «Я е … л вашу дэржавну мову!».

В ролике он поет на сцене, а секьюрити — один в один мовные инспектора сегодня — постоянно его поправляют: «Державною, будь ласка». Музыкант не выдерживает и выдает куплет: «А якщо кому моя писня нэ до вподобы, нэхай купляе билэт на пиизд и допиздае в общий вагин» (азировка еще не была изобретена, не забываем). Тут уже охранники не выдерживают, поднимаются на сцену, а Делиев кроет матом и «мову, и ваших пысьмэнников вместе с вами» и посылает на… президента, на тот момент Ющенко. Охранники же пинают Делиева ногами, после чего на сцене звучит гимн США. Пророчески-то как вышло!

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Собственно, после этого клипа Делиев какое-то время побирался в соцсетях — подайте денег на очередное кино, ибо государство почему-то не выделяет. А потом ничего — в украинизацию втянулся. В частности, снялся в фильме «Донбасс», где тамошние жители были показаны быдлом, которое «само себя обстреливает». «Это очень достоверно, — безапелляционно заявил Делиев о картине, — как будто это документальный фильм».

А его родственница и директор «Маски шоу» Наталья Делиева по части свидомости продвинулась еще дальше — возглавила одесскую областную ячейку партии «Голос» Вакарчука и даже баллотировалась от нее в мэры Одессы, правда, почти с нулевым результатом. А из «хороших» поступков этой партии, как мы уже знаем, взятие на поруки убийцы-националиста Стерненко. То есть благодаря клоунам из «Голоса» тварь разгуливает на свободе и подстрекает к гонениям на неугодных журналистов и вообще на «вату».

Вы, правда, можете возразить: ну, при чем к Делиеву его родственники? И даже процитировать извечное «не трогайте артистов, проституток и кучеров — они служат любой власти». И знаете, будете правы! Это между собой поехидничать еще можно, а так-то пусть снимаются себе актеришки, не жизни же им, в конце концов, ломать. И родственники их, действительно, не при чем.

Но только и у меня тогда встречный вопрос: а каким боком к здравому смыслу (равно как к закону и морали) массовые задержания родственников бывших лидеров одесского антимайдана, например, которые никого, надо сказать, не убивали, однако им вменяют измену родине и 15 лет лишения свободы? И так по всей Украине. Легко, играючи людям жизни ломают… Под одобряющие высказывания дурачков-актеров, которым и вправду лучше бутафорские сопли жевать, нежели говорить.

И еще по поводу артистов и проституток — ладно бы они Пиночетика на корпоративах развлекали, потому что семерых по лавкам кормить надо. Но ведь они не просто за закрытыми дверями ноги в канкане задирают, а откровенно поддерживают преступников и кричат «Ату их, ату!», указывая на тех же русскоязычных, то есть на своих зрителей, на большинство, на самих же себя вчерашних! Понимаете, какая мразь… Пожалуй, это что-то еще невиданное в современной истории. На фоне чего недовольство российской публики своими артистами и «одними и теми же рожами на голубых огоньках» выглядит как-то жалко. Ведь все-таки, что хуже — Киркоров с пером в заднице или предатели, заделавшиеся нацистами?