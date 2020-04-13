Дело Черновол: Показательная реакция «свидомой» братии

13.04.2020, Киев, Алексей Терехов

В конце минувшей недели Государственное бюро расследований Украины провело обыск, а затем и предъявило обвинение в убийстве Татьяне Черновол, известной активистке Евромайдана национал-радикального толка, экс-депутату из фракции «Народного фронта» Арсения Яценюка и советнику Арсена Авакова.

Ее обвиняют в том, что она 18 февраля 2014 года, когда евромайдановцы попытались штурмом взять Верховную раду, лично повела одну из колонн в сторону офиса Партии Регионов на улице Липской (в полукилометре от украинского парламента) и вместе с «неустановленным лицом мужского пола» с помощью бутылки с зажигательной смесью, брошенной в окно, устроила пожар в здании.

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В результате этого от дыма задохнулся 66-летний Владимир Захаров, обычный технический работник офиса, который никакой политикой не занимался. Действия Черновол привели к убийству человека.

В марте 2020 года по этому поводу и было возбуждено уголовное дело. В ходе обыска у Черновол было изъято огнестрельное и холодное оружие.

Несмотря на всю тяжесть обвинения в отношении Черновол так и не была избрана мера пресечения в виде ареста.

После того, как информация об обыске и предъявлении подозрения в совершении уголовного преступления попала в прессу под защиту Черновол взяли Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков.

А как в социальных сетях на это событие отреагировали другие радикальные участники Евромайдана и весны-лета 2014 года?

Обзор начнем с одного из самых известных комментаторов событий первых лет войны – бывшего комбата и бывшего депутата Семена Семенченко. Он многим запомнится тем, что мог в 2014 году во время боя не воевать, а писать громкие посты в Фейсбуке (например, во время боя под Карловкой, поселка рядом с Донецком).

Что касается Черновол, то на страничке комбата нет вообще никакой реакции на обыск и предъявления подозрения.

Не почтил своим вниманием обыск у Черновол и другой символ Евромайдана – бывший нардеп Владимир Парасюк, против которого могут быть выдвинуты несоизмеримо более тяжкие обвинения.

Интересный пост о событиях в поселке Гора под Киевом (там находится дом Черновол) написал вчерашний «главный узник Кремля» Олег Сенцов. Он подчеркивает, что знает Татьяну лично, описывает ее «героическую роль» в событиях 2014 года, а потом объясняет, что гибель Захарова – несчастный случай, а погибший сам виноват, что не покинул здание.

Потом идет набор пышных фраз о свободе и достоинстве, которые защищала Татьяна и все протестующие. Рассказывает, что было бы со всеми протестующими, победи Янукович. Что стало со страной из-за победы протестующих, Сенцова совершенно не интересует.

Очевидно, он считает, что никакому сомнению не подлежат «преимущества», которые получил народ Украины от свержения Януковича.

А в конце его поста еще интересней. Оказывается, нынешняя власть «сливает

в унитаз» все завоевания Майдана. В конце Сенцов делает вывод, что если сажают сейчас, то разве это не реванш?

В этом месте, конечно же, интересно задаться вопросом: кого это посадили на Украине, кто реально был осужден и был отправлен в колонию?

Черновол, которой предъявлена тяжкая статья, не только на свободе, ей вообще не избрана никакая мера пресечения, даже самая мягкая. Немного отвлекаясь от темы обыска у Черновол, нельзя не констатировать – это каким же нужно быть неблагодарным человеком, чтобы Зеленского, который его лично вытащил из колонии, назвать «реваншем».

Забыл, видимо, «великий режиссер», что был нужен Порошенко только в качестве «жертвы режима Путина». Памятуя о Савченко, на свободе Сенцов Петру Алексеевичу нужен был не сильно. Забыл Олег, что если что-то Зеленский и сделал хорошего, то именно для него и его товарищей, вернувшихся домой.

Посмотрим страничку львовского телеведущего Остапа Дроздова. Никакой реакции на события.

Вместо этого Остап был опять озабочен судьбами жителей Востока, сильно переживая, что нужно ввести паспорт негражданина Украины для 20% населения. Пусть, мол, живут-работают, а избираться и избирать они не будут. После ознакомления с предложениями Дроздова сразу вспоминаются лишенцы времен Ленина-Сталина, так называемые пораженные в гражданских правах. В общем, обыск у Черновол львовский журналист пропустил.

Борислав Береза, экс-депутат и экс-пресс-секретарь «Правого сектора», написал сразу несколько постов, но тема, кто платил за Зеленского и Ермака при поездке в Оман, волнует Березу сильнее.

Известный евромайдановец и один из рупоров Порошенко времен АТО журналист Юрий Бутусов оригинально начал свой пост с цитирования недавно уволенного прокурора Майдана Сергея Горбатюка. Последний, со слов Бутусова, сразу сравнил выдвижение обвинений против Черновол с преступлениями правоохранителей времен Януковича, когда, с его точки зрения, незаконно «притягивали» майдановцев к уголовной ответственности.

Далее Горбатюк, описывает, что эпизод с Захаровым расследовался его подразделением, были проведены необходимые экспертизы, которые показали, что Захаров имел возможность покинуть здание, препятствий к этому не было, но начал собирать данные с камер наблюдения, чтобы их забрать с собой.

Спасибо Бутусову, что не заявил как прошлый раз, что Захаров лазил по сейфам, собирая деньги. Вдумайтесь, по мысли Горбатюка, поджечь здание можно, ничего страшного в этом нет, ведь Захаров мог выйти из здания. Т.е. завтра кто-либо пойдет, подожжет дом соседа, а когда его придут привлекать к ответственности, то он скажет: так сосед же мог выбраться, в чем моя вина?

Бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, грозит Зеленскому, что после окончания карантина, напомнит одурманенным властью паяцам, кто есть на Украине хозяином своей судьбы, а вот если «зеленые» хотят ускорить процесс, то пандемия не станет препятствием – на войне как на войне.

ГБР он вообще называет «путинской подстилкой». Видно забыл Ярош свой рейтинг, забыл, сколько граждан Украины хотели видеть его своим президентом. А кто когда спрашивал у украинцев, чего они хотят? Ярош со своим однопроцентным мнением и есть Украина, какие тут сомнения. Ему и дальше можно воевать. Кто Ярош без «революции гидности» и без войны? Правильно, никто. Зачем мир и процветание экономики, там ведь работать, а не ломать и разрушать нужно.

Примечательно, что пост написан не только от имени Яроша, но к нему примкнули Юрий Луценко, Ирина Геращенко, Янина Соколова, Геннадий Корбан, Вячеслав Аброськин, Зорян Шкиряк, Александр Турчинов и другие менее известные деятели.

Заступается за Черновол и только что уволенный заместитель Генерального прокурора Чумак.

Даже беглый, поверхностный взгляд на мнения еще вчера влияющих на события на Украине людей, показывает, что дело Черновол, такое простое и очевидное с юридической и человеческой точки зрения, очень сложное с политической.

Если судить Черновол, то тогда нужно давать оценку всему, что происходило на Евромайдане. Ее преступления просто меркнут на фоне обстрела, устроенного на Майдане отцом и сыном Парасюками и на фоне тысяч брошенных бутылок с коктейлем Молотова в милиционеров. Ведь для многих еще вчера плененных романтикой Евромайдана открываются глаза на всех этих «героев», а чаще проходимцев и авантюристов, которые разрушая гнилой и вороватый режим Януковича, разрушали страну, еще недавно такую процветающую и родную.

Тут вспоминается выступление Ефима Шифрина, когда он рассказывает, что ему приснились райкинские жулики, и как тепло после этого на душе стало, как хорошо. Вот и многие украинцы теперь вспоминают проблемы времен «злочынной влады Януковича» так тепло не потому, что не было проблем, они были, но на фоне ада последних шести лет их и проблемами назвать сложно.