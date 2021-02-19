Дело Навального. Запад попадает в расставленные Москвой ловушки

19.02.2021, Москва, Олег Кравцов

ЕСПЧ, потребовав от России освободить осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального, тем самым льет мельницу на воду Кремля.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет обозреватель-международник Михаил Ростовский.

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«Возвращение Навального в Россию было задумано как серия ходов, каждый из которых заставлял российскую власть совершать невыгодные для себя политические действия. Но события последних дней показывают, что в эту игру могут играть двое. Теперь уже российская власть подводит альянс Навального и Запада к заранее расставленным для них ловушкам и наблюдает со стороны за тем, как он попадает в каждую из них», – считает Ростовский.

Он подчеркивает, что российская власть планирует не только потерять, но и набрать политические очки в этой ситуации.

в Росси не собираются. Автор обращает внимание, что невыполнение требования ЕСПЧ «ничего официальной Москве не добавляет, но и ничего у нее не отнимает».

«Как недавно заявил Лавров, Россия готова к «разрыву с Европой». Под «Европой» в данном случае, видимо, следует подразумевать еще и ЕСПЧ. Единственно важное для Кремля поле битвы — это, как я уже писал, российское общественное мнение. И здесь ультимативное требование ЕСПЧ работает скорее против Навального, чем за него», – отмечает обозреватель.

Он напоминает, что обычный истец, чтобы «добиться справедливости» в Страсбурге ждет годами, тогда как в случае с Навальным ЕСПЧ действует с «первой космической скоростью» и использует исключительно необычную юридическую процедуру.

«О чем это свидетельствует? О том, что, с точки зрения западных судей, Навальный — это обладатель совершенно уникального статуса. Именно это российская власть и стремится доказать собственному населению: Навальный — ставленник Запада! Навальный — троянский конь, присланный к нам извне с явно недобрыми намерениями! Получается, что решение ЕСПЧ льет воду на мельницу Кремля», – резюмирует Ростовский.