«Дело не в выборах»: На Украине объяснили, почему Лукашенко сорвал маску друга России

04.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Разразившийся скандал с задержанием граждан РФ в Белоруссии свидетельствует о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пошёл ва-банк в куда более серьёзном противостоянии, нежели президентские выборы.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что Россия для того, чтобы влиять на ситуацию в Белоруссии, необходимо привозить 20-30 ЧВКшников. Думаю, что Россия там силы может собрать в тысячу раз больше внутри самой Белоруссии, если ей нужно для этого…

Тем более в таких тонких процессах нет необходимости нанимать людей настолько засвеченных, о которых весь мир знает, которые фигурируют не только на территории Украины, Белоруссии, России, но в ливийском, сирийском конфликте – о них весь мир знает», – заявил Бортник.

Он подчеркнул, что вопрос обстоит куда серьёзнее, чем предвыборная гонка, исход которой очевиден.

«В определённой мере здесь Лукашенко решил пойти ва-банк, он решил эту ситуацию использовать для того, чтобы продемонстрировать внешнюю угрозу, чтобы подыграть национал-демократическому электорату, показать, что я не пророссийский, я пробелорусский.

Главный вопрос в том, что визуально, с точки зрения хода кампании, какой-то страшной угрозы для Лукашенко нет. При всём моём уважении к лидерам оппозиции, они не способны выиграть даже честно у Лукашенко. А в нынешней политической системе – тем более.

Почему на это так реагирует Лукашенко, для чего ему необходимо так повышать этот градус противостояния, закручивать информационно – я не знаю. Но я допускаю, что, возможно, сегодня речь идёт не о выборах в Белоруссии, а о полном переформатировании политической системы. И, как и кем она будет переформатироваться, – то ли под руководством Запада по украинскому сценарию, то ли под руководством России по какому-то абхазскому сценарию, или любому другому – вот такой сегодня выбор решается», – отметил эксперт.

«Поэтому, потому что на кону стоит не результат выборов – он известен…На кону стоит будущее этой системы – транзит власти от Лукашенко, будущее политических элит, ну и, конечно, здесь есть элемент геополитического противостояния России и Запада», – добавил Руслан Бортник.