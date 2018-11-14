Дело обвиняемых «беркутовцев» принимает неожиданный оборот

14.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Обвинения экс-сотрудников спецподразделения МВД Украины “Беркут”в чрезмерном применении силы во время Майдана не находят подтверждения в суде.

Об этом заявил адвокат обвиняемых силовиков Валентин Рыбин по итогам заседания Днепровского районного суда Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, на видеозаписях, которые «потерпевшая» сторона представляет суду, как доказательство своей правоты, видны противоправные действия майданщиков, атакующих милиционеров.

«Все видео – это доказательство невиновности моего подзащитного, как и всех правоохранителей, в которых бросали «коктейли Молотова», камни, в которых стреляли, которые вынуждены были нести службу в повышенной опасности. Именно поэтому сотрудники правоохранительных органов, которые применяли спецсредства для того, чтобы обеспечить общественный порядок, действовали по закону. Сейчас мы говорим конкретно о случае применения физической силы к правонарушителям, которые осуществляли, и это видно на видео, забрасывание «коктейлей Молотова» в строй правоохранителей», – заявил Рыбин.

Его выступление периодически пытались сорвать соратники майданщиков, оскорбляя адвоката и его подзащитных. В своем блоге защитник добавил, что националисты также пытаются помешать работе судьи Оксане Бирсе, оказывая давление на нее.

«На судью Днепровского районного суда г.Киева Оксану Владимировну Бирсу собирается оказывать давление некий Роман Гавриленко из ВОО «Сокол». Писака пообещал совместно с группой пока неизвестных соучастников, «проконтролировать» 03.12.2018г. «делание» судом «правильного вывода». Готовлю заявление в соответствующие инстанции. Может 03.12.18 у полиции получится задержать «контролеров на месте преступления?», – поинтересовался Рыбин.

Ранее он заявил, что насилие – это то, на чем сегодня держится нынешний украинский режим и надеется сохранить свое существование в будущем.