Как в Болгарии раскручивается дело шпиона Христо Грозева

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Уже несколько дней главной новостью всех болгарских СМИ стало объявление в розыск Россией болгарского гражданина Христо Грозева, который позиционирует себя как «журналист – расследователь» при конторе-иноагенте Bellingcat, выполняющей роль сливного бачка западных разведок.

Ещё в конце июля 2022 года представитель ФСБ объявил на телеканале «Россия-24», что Грозев участвовал в попытке похищения боевых самолетов: бомбардировщика Су-24, истребителя Су-34 и сверхзвукового ракетоносца – Ту-22 М3. Эта операция, по мнению российских служб, была организована СБУ, а Грозев «координировал действия ее участников». Сам болгарин утверждал, что команда Bellingcat просто снимала документальный фильм о том, как ФСБ и украинские спецслужбы играют в шпионские игры, пытаясь обмануть друг друга.

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Что же это за уникальный журналист, которому спецслужбы позволяют «просто поснимать кино» во время проведения своих секретных операций? Вот некоторые биографические данные Грозева, которые приводит ведущий болгарский сайт news.bg:

«Грозев родился в Пловдиве в 1969 году. Работал на местных радиостанциях и в других СМИ. В 1995 году, его пригласила американская компания Metromedia для работы с ее российскими активами: «Радио Ника» (Сочи), канал «Мелоди» и «Эльдорадио» (Санкт-Петербург). Затем Грозев успел поработать на десятках радиостанций в странах Балтии, Финляндии, Болгарии, Венгрии. Позднее Грозев приобрел долю в российской радиостанции Метромедия. В 2006 году он продал все свои медиа-проекты в России, а в 2016 году его разрешение на нахождение в Российской Федерации, было отменено Федеральной службой безопасности (ФСБ) России».

То же болгарское СМИ приводит и другие занятные факты из «творческой» биографии Грозева. Он является деловым партнером медиа-менеджера Карла Габсбургско-Лотарингского, нынешнего главы дома Габсбургов!

Замечу, что сторонники «теории заговора» относят это семейство к числу руководителей так называемого «мирового правительства». Возможно это фантазии конспирологов, однако есть неоспоримый факт – клан Габсбургов – один из богатейших в мире, имеет свои интересы в разных уголках планеты.

Грозев активно участвовал в деятельности издания Bellingcat, которое набрасывало на вентилятор выгодные Западу версии отравления либерала Алексея Навального и «расследовало» ряд других громких инцидентов, включая отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери (Великобритания). Деятельность Bellingcat признана российской Генеральной прокуратурой нежелательной в Российской Федерации.

Всё это – далеко не полный список «подвигов» Грозева. Легко догадаться, что без плотных контактов со спецслужбами наработать такой послужной список невозможно. Не секрет, что в практике разведок всех стран наиболее популярными видами прикрытия для своих агентов являются статусы дипломата и журналиста…

Реакцию болгарских властей на объявление журналиста-шпиона Грозева правоохранителями РФ в розыск не сложно было предугадать. Однако такой шумной антироссийской компании в стране давно не случалось.

Одним из первых возбудился бывший премьер Болгарии, лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов. Он гневно заявил:

«Мы требуем от болгарских властей остро отреагировать на попытку запугивания и расправы над Христо Грозевым!».

Болгарский сайт «Капитал» ехидно прокомментировал заявление Борисова:

«…И это говорит лидер партии, чье почти 12-летнее управление было отмечено давлением, подчинением и жесткой цензурой СМИ. В этот период Болгария достигла худших оценок свободы СМИ и опустилась до позорного 112 места в мире в рейтинге международной организации «Репортеры без границ».

Следом за Борисовым к протестам и заявлениям присоединились представители прочих партий евроантлантической направленности. Они хором требовали от президента и правительства решительных действий в связи с инцидентом. Правительство и сам Румен Радев долго отмалчивались, но не выдержали давления.

Министерство иностранных дел Болгарии объявило, что вызвало посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову в связи с объявлением в розыск Грозева. В сообщении болгарского МИДа указано, что их представители намерены встретиться с послом РФ в первый рабочий день после завершения рождественских праздников.

Полагаю, это только начало новой кампании нападок на Россию, для начала которой болгарские «ястребы» ждали лишь повода. Кроме громогласных требований защитить несчастного сексота-журналиста, звучат и совсем уже смехотворные претензии.

«Капитал» информирует:

«На встрече [с послом РФ] наряду с объявленным федеральным розыском болгарского журналиста-расследователя будет обсуждаться и запрет на изучение болгарского языка в оккупированных районах Украины Российской Федерацией, а также снятие портретов болгарских исторических личностей».

Господи! Да, где они видели эти «портреты болгарских исторических личностей», на стенах каких украинских учреждений? И разве это не Украина своим нацистскими нововведениями отменила обучение в школах на языках нацменьшинств?

Используются любые, даже самые бредовые измышления для усиления антироссийской пропаганды. Болгарская политическая элита, стараясь выслужиться перед своими покровителями из Вашингтона и Брюсселя, теряет остатки здравого рассудка. Печально…