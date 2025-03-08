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Появившаяся сегодня информация о начале боев за освобождение Суджи фактически подтверждается с украинской стороны.

Подробности, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в соцсети сообщил украинский военный пропагандист, главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов,

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«Сегодня обнаружено просачивание вражеской пехоты в районе города Суджа – русские использовали трубу газопровода, чтобы перекинуть незаметно для дронов штурмовую роту, и вклинились в наши боевые порядки. Труба взята под усиленное наблюдение, район сосредоточения штурмовиков обнаружен, осуществляется ликвидация неприятеля. Дальнейшее содержание санитарной зоны в Курщине не оправдано с тактической точки зрения. Политические мотивы всем понятны, но должна быть чисто военная логика», – пишет Бутусов.

Он считает, что сейчас нет смысла продолжать удерживать плацдарм.

Антироссийский пропагандистский сайт «Украинская правда», ссылаясь на военный источник в Курской области, подтверждает информацию. По его словам, использовав газопровод, русским удалось перебросить до 100 человек.

«Это не было неожиданностью, поскольку было известно об этой акции. Но акцент несколько дней назад был смещен в сторону Куриловки [к югу от Суджи, где произошло вклинение ВС РФ на несколько километров], – оправдывается военный. – Русские несколько дней готовились к этой операции, прочищали КАБами зону, из которой будут выходить».

Отвечая на вопрос, почему ВСУ не взорвали эту трубу, то заявил, что «в условиях ограниченной логистики это было сделать невозможно».

Примечательно, что ранее через трубу российские подразделения смогли зайти в тыл украинским позициям в Авдеевке, что предопределило освобождение города.