Делом об изувеченном памятнике Эльтигенскому десанту занялся Следком РФ

Любовь Смирнова .  
04.08.2023 21:20
  (Мск) , Керчь
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Вандализм, Вооруженные силы, День Победы, Дзен, История, Коррупция, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Строительство


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования уголовного дела по факту разрушения мемориала Эльтигенскому десанту «Парус».

Почти 20 миллионов рублей растворились в ремонте памятника, который сейчас рассыпается на глазах, а на новый ремонт нужно потратить еще 30 миллионов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования уголовного дела по...

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После того, как в СМИ прошли сообщения о разрушении мемориального комплекса в Керчи, руководитель Следкома запросил доклад о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ремонт мемориала «Парус» шел по федеральной программе в 2015-16 годах, и подрядчик ООО «Век» получил расчет за свою работу. Однако теперь выяснилось, что симферопольская компания ООО «Век» вначале кувалдой, автогеном и отбойным молотком изувечила монумент, чтобы проверить сохранность арматуры, а после зашпатлевала дыры, затянула тканью, и приклеила пластиковые буквы на постаменте.

Теперь буквы и барельефы с изображением бойцов осыпаются, на 20-метровом бетонном парусе множатся трещины. Но к ответственности никого не привлекли, деньги вернуть не заставили. Напротив, составили новую смету ремонтных работ, на этот раз на 30 миллионов рублей, чтобы осенью начать восстановление.

«Работы большие, работы сложные, в том числе не только самого «Паруса», но и тех мемориальных досок, которые сегодня имеют неприглядный вид. И это проект не одного года даже. Там более 30 миллионов рублей на строительно-монтажные работы», – сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Памятник Эльтигенскому десанту установили одним из последних в Крыму в 1985 году. Он представляет собой стилизованный 20-метровый бетонный парус.

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