Демократы и республиканцы требуют от Пентагона дать Украине передовые беспилотники

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Группа американских сенаторов просит президента США предоставить Украине боевые беспилотники Grey Eagle, которые, по их мнению, смогут переломить ход войны в пользу киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет The Wall Street Journal.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Американские политики, среди которых представители двух ведущих партий США, призывают администрацию Джо Байдена пересмотреть свое решение не поставлять на Украину беспилотники Grey Eagle.

«Долгосрочная выгода от предоставления Украине MQ-1C значительна и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины», – считают сенаторы.

По их мнению, обучить ВСУшников управлять этими дронами можно всего за 27 дней. Американские законодатели полагают, что эти БПЛА смогут «ослабить давление на украинскую экономику и снизить цены на продовольствие в мире».

При этом издание отмечает, что ранее Пентагон отклонил запрос Украины на беспилотники Grey Eagle, опасаясь, что их начинка может попасть в руки русских.

The Wall Street Journal пишет, что Пентагон отказался комментировать письмо, но официальные лица США заявили, что нежелание предоставить беспилотники было вызвано техническими проблемами, а не опасениями эскалации конфликта. В свою очередь представитель компании-производителя заявил, что компания привержена поддержке Украины, но отказался комментировать письмо.

Политики просят главу Пентагона объяснить до 30 ноября причины своего отказа.

«Украинские успехи на поле боя обнадеживают, но намерение Владимира Путина завоевать всю Украину остается неизменным. Своевременное предоставление эффективной летальной помощи для стабилизации украинской обороны и обеспечения долгосрочного сопротивления будущей российской агрессии остается актуальным», – резюмировали сченаторы.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», в США думают, как модифицировать Grey Eagle, чтобы передать его Украине.