«День Нелегитимного»: превратилась ли в тыкву карета Зеленского после 20 мая

Сегодня – пятая годовщина президентской присяги Зеленского. Именно в этот день новоизбранный президент в 2019 году провел свою инаугурацию в Киеве. Сейчас же возникла правовая коллизия – с одной стороны предусмотренный конституцией пятилетний срок полномочий президента Украины истек, а с другой, ссылаясь на военное положение, Рада не объявила о проведении срочных выборов главы государства, продлив тем самым текущую каденцию Зе де-факто.

Нетерпеливый испанский украинец Шарий уже злорадно «поздравил» Зе самосбываюшимся пророчеством из снятого «95-м кварталом» кадрами сериала «Слуга народа», где призраки гетьманов прошлого общаются с экранным Голобородькой.

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«Поздравляю нелегитимного с нелегитимностью. С сегодняшнего дня это никто. Но никто, изменивший Украину до неузнаваемости!», – написал Шарий.

В России также раскачивают тему «нелегитимности Зеленского». А на Западе между тем предпочитают эту тему не поднимать или вообще говорят о нецелесообразности проведения выборов в ситуации, когда вероятный «победитель» и так известен и уже сидит в своем кресле.

В самой же Украине охочие до булавы политики потихоньку начинают заявлять о себе. Так что вообще на самом деле происходит на Украине с этой самой легитимностью? Давайте порассуждаем.

Сразу оговорюсь, коллизия эта совсем не уникальная в новейшей украинской истории. Например, Кучма в свое время таким образом «пересидел» больше двух месяцев сверх положенного ему конституцией срока – из-за событий первого майдана и необходимости проведения «третьего тура» выборов президента в 2004 году. И никто не упрекал Леонида Даниловича в узурпации власти, как и никто не называл его «нелегитимным». Так что весь вопрос в том, как долго нынешняя ситуация продлится и какой выход будет найден юристами и политиками.

О том, что Украина имеет дело именно с юридической коллизией, а не со свершившимся фактом госпереворота, говорят и другие обстоятельства. Так, например, украинское законодательство – на что упирают сторонники Зеленского – стоит на принципе непрерывности власти. А именно – новый президент вступает в должность лишь после того, когда с нее уходит предыдущий. А не по каким-то произвольно определенным датам в календаре.

Пример: Порошенко принял свою президентскую присягу 6 июня 2014 года, а передал власть Зеленскому 21 мая 2019-го. По логике тех, кто настаивает что президентская легитимность начинается с момента инаугурации и заканчивается строго через пять лет после этого, Порошенко имел полное право сидеть в кресле больше двух недель, но почему-то не воспользовался этой возможностью.

В этом смысле юридически некорректно говорить о том, что Рада «запретила» проводить очередные президентские выборы. Она их просто… не назначила, оставив за собой (а значит, и за Банковой) такую возможность в любое удобное время. В частности, идут разговоры о том, что в недрах Зе-Офиса якобы зреет идея провести в следующем году одновременную перезагрузку как президента, так и парламента.

Понятно, что этот год им нужен для достижения некой «суммы успехов» внутри и вовне страны, чтобы на волне ажиотажа с выгодой продать их электорату. Да и Блинкен будучи совсем недавно в Киеве, тоже несколько раз употреблял слово «выборы». А значит, тема вовсе не закрыта, как это мог кто-то подумать.

Тем не менее, нынешняя коллизия, как и любая другая, потому и коллизия, что оставляет пространство для двояких толкований и разнообразных спекуляций. И по–хорошему прав бывший соратник Зеленского, экс-глава его предвыборного штаба а потом и спикер Рады Дмитрий Разумков, отправленный в отставку из-за ревности Банковой к его рейтингу. Этот потомственный вундеркинд украинской политики вынырнул из парламентской тины в аккурат перед «днем Х» с большим интервью «Интерфаксу-Украина», в котором внес свою лепту в раскачивание украинской властной «лодки».

Послушаем Дмитрия Александровича:

«Чтобы не было разногласий относительно легитимности президента Украины, через пять лет после того, как он принес присягу, необходимо было получить разъяснения Конституционного суда в прошлом году. Они [власти] должны были пойти в Конституционный суд еще в 2023 году и получить это заключение, чтобы не было разногласий. Ведь кто-то считает, что необходимо передать полномочия [председателю Верховной Рады Руслану] Стефанчуку, кто-то считает, что полномочия президента продлены до окончания военного положения, но четкого ответа в Конституции нет. Каждый может прочитать по-разному. Обращение в Конституционный суд решило бы этот вопрос… И был бы кусок бумаги, на котором написано: надо сделать то и это».

В общем, Разумков настаивает на необходимости услышать мнение Конституционного Суда.

«Президент должен был сделать это для того, чтобы получить соответствующие разъяснения и четко двигаться дальше в рамках этих разъяснений», – считает бывший спикер Рады.

И в целом он как бы прав, однако ни для кого на Украине не секрет, что нынешний Конституционный Суд уже не тот, каким был до атаки на своего бывшего главу Тупицкого, поставленного еще регионалами. Да и с кворумом в КС нынче беда. Суд уже долгое время после силового отстранения попавшего под американские санкции председателя – фактически парализован. А значит – единственный орган, который мог бы дать Зеленскому не оспариваемое никем право на продление полномочий в сложившихся условиях, отсутствует.

Так что пойти юридически чистым путем и растолковать неясность, подкрепив свою позицию сторонним и максимально юридически чистым вердиктом полномочного арбитра ,Зеленский не может – он сам сжег этот мост.

Это не говоря уже о том, что в ситуации сомнений в прочности позиций киевского «Акелы» в политикуме развернется настоящая борьба за голоса судей – со всем набором присущих такому делу «аргументов». Да и как себя поведут в таких обстоятельствах даже прикормленные Банковой судьи – тоже вопрос.

При этом других такого же уровня арбитров в украинской политсистеме не предусмотрено. Любое мнение любого местного «нобиля» будет воспринято именно как его мнение – и не больше. А ключевым вопросом станет вопрос местничества: «А ты кто такой?». При этом ситуацию для Зе облегчает то обстоятельство, что для западников пока что этот вопрос отнюдь не приоритетный и может подождать. Так что никакого «окрика» из посольств тоже не предвидится. Мол, решайте сами.

В этом смысле правы те в России, кого можно назвать «реалистами». Они исходят из того, что в современном мире легитимность той или иной зависимой от внешних сил фигуры определяется не формальными юридическими процедурами, а позицией её «хозяев». В случае Зеленского – США и отчасти Британией. Но, как уже отмечено выше, ни американские, ни британские официалы не ставят легитимность Зеленского под сомнение.

Отсылки к падению рейтингов, конечно, имеют значение, но точно не правовое. В мире масса правительств и президентов с куда меньшим кредитом доверия, но несмотря на это, вполне устойчивых. Потому что их устойчивость зиждется отнюдь не на процентах доверия. Да и сегодняшнее украинское общество практически неспособно на радикальный массовый протест.

Можно было бы ожидать, что Россия разрубит этот гордиев узел в одностороннем порядке, однако и этого не произошло. Даже внезапное объявление Зеленского вместе с Порошенко в федеральный розыск и то оказалось не более чем мыльным пузырем без каких-то последствий, о чем прямо говорит тот факт, что после громкого анонсирования карточки «разыскиваемых» затем тихо исчезли из базы розыска МВД.

Можно согласиться с политологом Еленой Паниной, что «Данный факт мало говорит о том, что Россия перестала или вот-вот перестанет юридически признавать Зеленского президентом Украины».

Тем не менее, если исходить из слов Путина, то Кремль пока что «изучает ситуацию» – что намекает на то, что для российской власти легитимность Зеленского есть величина, как минимум, неопределенная.

Другое дело, что не совсем ясно, с кем вообще Россия согласна и готова иметь дело на Украине. Как говорится, покажите нам этих людей. Медведчука – не предлагать.

Зато можно себе примерно представить, как видится идеальная ситуация с точки зрения условного Кремля. Такую ситуацию недавно смоделировал один из украинских тг-каналов:

«На Украине происходит что-то вроде переворота, и к власти приходит сборная солянка политиков разной масти, не обязательно пророссийских, но интересующихся лишь сохранением только что полученной власти и готовых вести мирные переговоры на условиях Кремля. Повторение весны 2014 года и слитого без единого выстрела Крыма. На бумаге все это выглядит более-менее гладко, но из Украины такой сценарий пока выглядит скорее фантастически. Да, теоретически Порошенко, Тимошенко, Разумков и еще многие могли бы в этом поучаствовать, и власть совершает массу ошибок, дающих повод для массового недовольства, но ситуация для подобного совершенно не созрела. И может не созреть никогда».

Но юриспруденция юриспруденцией, а есть фактическая сторона дела. В этом смысле власть держится не на бумаге с гербовой печатью, а на консенсусе подчиненных , признающих право вот этого конкретного человека отдавать приказы и выражающих свою готовность этим приказам подчиняться. Иначе говоря, не место красит человека, а человек место.

Отложив выборы и при этом, не подтвердив свое право на власть никак иначе, Зеленский сильно рискует. Да, потенциальная военная фронда в лице Залужного нейтрализована, а полученные от Запада деньги позволят заткнуть дыры и голодные рты получателей коррупционной ренты, заняв их освоением западного бабла а не подкопами и интригами против «Главного».

Однако в такой ситуации буквально любая случайность с потенциалом перерастания в катастрофу может моментально снести нынешний режим в считанные дни. Причем, независимо от мнения Запада, военных, Порошенко с Тимошенко и Конституционного Суда.

Но это если и произойдет, то не раньше, чем ветры реальной жизни ворвутся в герметичный «карточный домик» на Печерских холмах. С риском опрокинуть стройные на бумаге расчеты буквально всех интересантов и игроков.