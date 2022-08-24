«День «незалежности» – не праздник, посмотрите на потери ВСУ» – украинский политолог

24.08.2022  19:51 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Официальный Киев скрывает потери ВФУ на линии соприкосновения и в глубоком тылу, цинично их списывая в качестве «невосполнимых утрат ВС РФ».

Об этом в эфире «Россия 1» заявил украинский политолог Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальный Киев скрывает потери ВФУ на линии соприкосновения и в глубоком тылу, цинично их...

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«Накануне Залужный (главком ВСУ Валерий Залужный – ред.) сказал о том, что Украина потеряла в широкомасштабной войне после 24 февраля 9 тыс. убитыми, а украинский Генштаб каждый день показывает цифры, сколько и какие потери российской армии. На сегодняшний день – больше 45 тыс. Если даже не брать американцев, взять эти цифры, но только поменять значение. А что, если украинские потери такие, как указывает украинский Генштаб? Что, если потери Украины – 45,5 тыс. убитых?

Соответственно, раненых – в два-три раза больше, а это – более 100 тыс. потерь. А сколько пропавших без вести? Я находил две цифры пропавших без вести: изначально, была цифра 19 тыс., потом уже уменьшилась, но четкой цифры не было сказано. 19 тыс. – люди, которые непонятно где. И наконец-то, сколько потерь в Нацгвардии или Тероборонах? Считаются ли все эти люди? Страшные цифры», – сказал Вакаров.

«Или Залужный посчитал только офицерский корпус», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«На Украине отмечается День флага, а сегодня – День независимости. Вот, приходит Украина с этими цифрами потерь к украинскому обществу, и получается, что это – не праздник», – заключил политолог.

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