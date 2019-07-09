День независимости будет без военного парада. Сэкономленные деньги Зеленский раздаст военным

09.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский намерен сэкономить средства на проведение парада ко Дню Независимости Украины 24 августа выделить за этот счет на премии украинским военнослужащим.

Об этом он заявил в видеообращении, размещенном на странице президента в Facebook.



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“Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно, 24 августа, в День Независимости Украины у нас проходит военный парад – помпезный и точно недешевый. Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям – нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным”, – сказал президент.

По его словам, премии пойдут солдатам срочной службы, сержантам, курсантам, офицерам, и обязательно военным, которые выполняют задачи в районе проведения ООС.

“Чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости – тоже будем, но будет новый формат”, – добавил Зеленский.

Напомним, в первые годы после провозглашения независимости, во времена правления Леонида Кравчука, который оставил Украину без ядерного оружия, церемонии не проводились. Первый военный парад в Украине был проведен в 1994 году. С 2010 по 2013 годы военные парады ко Дню Независимости не проводились. Зато с 2014 они стали ежегодными, благодаря Петру Порошенко, сделавшему пропаганду милитаризма и армии одним из столпов своего режима.