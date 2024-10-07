День рождения Путина начался с ударов по Киеву и Западной Украине

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Пока некоторые украинские каналы зубоскалили по поводу того, что удар по нефтебазе в Феодосии был подарком ко сегодняшнему дню рождения российского президента, жители Киева пережили неспокойную ночь и утро.

После полуночи несколько раз в украинской столице объявлялась воздушная тревога из-за захода в Киевскую область российских ударных беспилотников «Герань». А с утра мэр Виталий Кличко объяснил раздавшиеся громкие взрывы работой ПВО – на этот раз якобы сбивали уже ракеты «Кинжал».

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По официальной версии – «в Соломянском районе упал обломок ракеты». Однако, всего скорее, за такой формулировкой украинских чиновников стоит желание скрыть поражение одного из объектов в Киеве.

Российские ракеты с утра долетели и до Хмельницкой области на Западной Украине – аэродрома Староконстантинов, который периодически утюжат как место потенциального базирования F-16.