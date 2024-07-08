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7 июля тэцэкашники людей не паковали. Кровавую бойню им запретили устраивать, так как в Одессу прибыла делегация высокопоставленных «любых друзив» из Европы и Зеленский с опричниками – они понаехали в честь Дня Военно-морских сил Украины.

«Друзив» людям, правда, тоже не показывали и морской парад не устраивали, опасаясь, что Россия обязательно поздравит пана-атамана праздничным салютом из какого-нибудь «искандера» или «калибра». Но нет – поздравления были принесены накануне инфраструктуре портов и причалов Черноморска, Южного и Затоки.

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Видимо, памятуя о своем последнем визите в Одессу, когда Зеленский оказался в эпицентре прилета, а потом долго волал о покушении на себя любимого, он решил подстраховаться — не одному же рисковать, плюс западных спонсоров обхаживать гуртом веселее. Поэтому Зеленского сопровождали особо близкие подельники – офисный Ермак, Кулеба иностранных дел, министр обороны Умеров, главком Сырский и флотоводец Неижпапа.

Вместе они вручили государственные награды и прочие погремушки отличившимся военнослужащим ВМС, посетили военно-морскую базу «Юг» в Одесском порту, где возложили цветы к Стеле павшим укро-воякам и поселфились в госпитале.

Мэра Труханова, в отличие от гауляйтера, на сабантуй, как всегда, не позвали, поэтому оды «странам НАТО во время военного конфликта» он слагал на своих медиа-площадках.

«Гвоздем программы» было прибытие новых министров обороны Нидерландов и Великобритании, назначенных буквально накануне.

Последний – Джон Хили – пообещал, что при лейбористах помощи Киеву будет еще больше, анонсировав прибытие в ближайшие 100 дней нового пакета вооружений – с ракетами, артиллерией, катерами для десанта, машинами разминирования.

Так что пафосные речи кокаиниум-фюрера можно считать расшифровкой антироссийских козней его покровителей.

«Мы будем укреплять украинский флот и в дальнейшем вместе с Британией, вместе с Нидерландами — есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества. Говорили об укреплении ПВО, это наш безусловный приоритет, я благодарен за готовность делать следующие шаги — в частности по F-16. За время этой войны Украина получила совсем другой статус для Черноморского региона – этот регион теперь всегда будет свободным от российского доминирования. Наше государство всегда будет иметь свой флот – современный флот, собственное влияние и четкую стратегию действий», – заявил главклоун.

Украинский политолог Михаил Чаплыга так расшифровывает итог переговоров:

«Укреплять флот вместе с Британией и Нидерландами… Осталось упросить Турцию открыть проливы, но Конвенция Монтре знаете ли. Ну… будем укреплять дронами и топить русских в Крыму. И добивать их Ф-16 над акваторией Черного моря».

От портов Одесской области уже почти ничего не осталось. Но этим всё мало людской кровушки.

Кстати, вопрос к министру Белоусову – так почему ж не поздравили – особенно непрошенных гостей?