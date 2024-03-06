Зеленский не погиб. Как понимать удар по Одессе

Владимир Зеленский не погиб от ракетного удара в Одессе. Выждав трехчасовую паузу, он появился на публике и подтвердил, что стал свидетелем взрыва, есть погибшие (кто – не назвал), но сам Зеленский цел. Как целы и члены греческой делегации во главе с премьер-министром, также прибывшие в город.

Практически одновременно Минобороны РФ подтвердило, что в 11:40 действительно имел место удар по Одессе – по месту подготовки морских беспилотников, цель поражена. Так становится понятно, кто мог оказаться среди жертв, упомянутых Зеленским. Но не ясно, почему ведомство Сергея Шойгу пожалело «Кинжала» для главного военного преступника.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Очевидно, что если бы перед российскими вооруженными силами стояла задача уничтожения киевского фюрера или гастролирующего натовского премьер-министра — она была бы выполнена. Но сегодня воздушно-космические силы нашей страны выполняли другую задачу — выведение из строя военной инфраструктуры врага. Они нанесли ювелирный по точности удар по месту, где готовились к применению безэкипажные катера. Объект уничтожен. А Зеленский, компания и их мокрые штанишки никому не интересны, чтобы тратить на них ракеты. Кому-то же еще нужно подписывать капитуляцию киевского режима», – не без пафоса провозглашает телеведущий Владимир Соловьев.

Действительно, и ранее одним из возможных объяснений неприкосновенности Зеленского называлось то, что украинский президент нужен живым, дабы подписать в будущем документ о капитуляции. Однако время его легитимного срока подходит к концу. Даже если Зеленский отказывается проводить новые выборы, после 20 мая любые подписанные с ним бумаги будут юридически ничтожными, считает обозреватель Егор Холмогоров.

«После 20 мая с Зеленским категорически недопустимо подписывать какие-либо договоренности: о перемирии, о границах, о нечленстве в НАТО. С них всех украинцы соскочат через решение Конституционного суда, что он не был легитимным президентом и не имел права ничего подписывать. Так что варианта «соглашение с Зеленским» с 20 мая просто не существует. Если мы не хотим опять «ананас обманули».

Так или иначе, но украинская пропаганда уже вовсю смакует удар по Одессе в день визита Зеленского. Версия о «неудачном покушении» призвана поднять рейтинг Зе. Звучат призывы найти «кротов» в окружении. А СБУшный сексот-нацист Евгений Карась объявил: удар – наглядное подтверждение, что война ведётся по-настоящему, а у Зеленского нет никаких «договорняков» с Кремлем.

Остается только не ясным, почему до сих пор все остальные поездки к линии фронта Зеленский посещал, не опасаясь российских ударов. Некоторые комментаторы делают вывод, что в Москве поменяли отношение к кокаинум-фюреру.

Украинский политолог Кость Бондаренко выдвигает версию, что после отказа Киева обсуждать переданные через Саудовскую Аравию условия Москвы по выходу из конфликта, российское руководство решило аннулировать действовавшие до сих пор гарантии безопасности первых лиц.

«Ранее существовало неписаное правило, которое соблюдалось российской стороной: во время визита в Украину высокопоставленных гостей либо во время посещения президентом того или иного населенного пункта российская сторона не применяла удары по местам присутствия. Заметили? Зеленский приезжает в Херсон, проводит встречи, вручает медали, уезжает – и только через минут сорок возобновляется канонада. Поездка Байдена в Киев, если бы был хоть один процент опасности для президента США, и не было бы гарантий с российской стороны, не состоялась бы – как и визиты многих лидеров других государств. Кто хоть немного знаком с тем, как устроена охрана и организация безопасности первых лиц, может это подтвердить. То есть, в этой войне существовали и существуют каналы коммуникации, которые активно используются. Конечно, для организации шоу под каждый визит включаются сирены, организуются спуски гостей в бомбоубежища – не без этого. Но это уже другая опера. Сейчас же впервые каналы коммуникации не сработали. Били, конечно, не по кортежу Зеленского, как было заявлено, а по конкретному объекту в одесском порту, но именно в момент присутствия в городе Зеленского», – пишет Бондаренко.

А российский политолог Сергей Марков считает, что это был намёк Зеленскому.

«Удар ракетой по ангару с оружием ВСУ произошёл в порту в тот момент, когда в 150 метрах от ангара был Зеленский. Удар не был по Зеленскому. Там ещё и премьер-министр Греции был. Этот точно не причём. Но этот удар является знаком, предупреждением Зеленскому. О чем? Неизвестно. Но Зеленский, наверное, знает. Возможно, это предупреждение, что он может попасть под ракетный удар случайно».

«Сегодня ВС РФ нанесли ракетный удар по Одессе, ровно в момент встречи Зеленского с премьер-министром Греции Мицотакисом. Таким образом Путин хочет показать коллективному Западу, что на территории Украины никто не может быть в безопасности – в том числе, и ключевые политики ЕС», – стращает бежавший на Запад политолог-иноагент Станислав Белковский.