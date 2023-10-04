Деньги и оружие заканчиваются. У сторонников Украины проблемы, – Карасев

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У сторонников поддержки Украины на Западе начались проблемы. Деньги и оружие иссякают, меняется общественное мнение и политический ландшафт.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рядах сторонников Украины, проукраинской коалиции, как минимум, есть проблемы. Главная проблема – во-первых, есть усталость от войны на истощение, исчерпываются, как минимум, уменьшаются возможности для предоставления Украине со стороны проукраинской коалиции военной и финансовой помощи. Тут еще надо обратить внимание на то, что министры иностранных дел стран Европейского союза так и не пришли к окончательному решению по выделению на 24-й год помощи Украине на 50 миллиардов евро», – сказал эксперт.

«Истощаются военные арсеналы стран Запада – только то я смотрел информацию министерства обороны Великобритании, что просто нет физически необходимого вооружения для того, чтобы дальше поставлять Украине, поэтому задача Великобритании сейчас – напрячь союзников, партнеров для того, чтобы такую помощь предоставили другие страны Украине. Истощаются финансовые ресурсы и, главное, меняется общественное мнение. Не только военно-технический контекст меняется, но и военно-политический, и электорально-политический ландшафт как в Европе, так и в США», – заявил Карасев.