В Киеве напряглись: США Афганистан тоже много вооружали
ВСУ пора выходить на качественно новый уровень, иначе никакие западные вооружения Украине не помогут.
Об этом говорили участники эфира на канале «Alpha Media», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинским вооружённым силам нужен новый качественный уровень. То есть прошло время, когда был пожар и нужно было его потушить, прошло время, когда нужно было отодвинуть врага на всех направлениях и сформировать линию фронта.
Фактически это прошло по состоянии на завершение в прошлом [году] – харьковская и херсонская операция, всё отодвинуто, линия фронта сформирована. Но выглядит сейчас так, что для того, чтобы достигнуть желаемых успехов далее, нужен чрезвычайно новый качественный уровень. Это уже нужно, это перезрело», – посетовал ведущий канала Николай Фельдман.
С ним полностью согласился украинский волонтёр Тарас Деркач.
«Это немедленно нужно. В обществе нам кидают очень много месседжей о том, что это классно, когда приходит новое вооружение, мы все наждемся на ракеты уже известные и на F-16 мы надеемся, но мы должны понимать, что оружие само по себе не воюет. Воюет общество, тыл, эффективная система и та армия, какая у нас будет на конец этого года. А в этой армии должны быть соответствующие системы подготовки и обеспечения. А если этого не будет, то любое оружие, которое придёт, оно ничего не решит.
Давай сделаем простое сравнение. Как американцы пытались удерживать Афганистан – создали новую армию, новые системы власти и тому подобное, но если сама система была неэффективна, и даже обеспеченная вооружением армия была неэффективна, чем это закончилось? Закончилось тем, что соответствующая организация Талибан* попросту победила. Поэтому нам нужно понимать, что само по себе оружие не сыграет», – предупредил Деркач.
*организация, признанная террористической в РФ и ООН.
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