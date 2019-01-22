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22.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина, Финансы, Экономика
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Деньги МВФ оказались бесполезными для Украины

Деньги от Международного валютного фонда Украине абсолютно не нужны, поскольку они не идут на развитие производства.

Об этом в эфире YouTube-канала «GolosTV UA» заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Деньги от МВФ не идут в экономику. Средства, которые пришли за ценные бумаги для правительства, могут быть использованы для развития, но к сожалению, они почему-то не используются. А с выплатами от МВФ дело обстоит иначе. Они пришли, полежали год в НБУ и ушли вместе с процентами. Поэтому загадка, для чего они вообще нужны?», – сказал эксперт.

В свою очередь экс-зампред Нацбанка Александр Савченко заметил, что если Запад собирается занимать деньги Украине, то лучше давать их не дискредитировавшему себя правительству, а напрямую бизнесу и обычным гражданам.

«Не нужно занимать деньги государству, лучше занимать украинскому бизнесу и самим украинцам. Сейчас это привело к тому, что только в этом году для обслуживания долга мы потратим 418 млрд. гривен или 10% ВВП. Всё, что страна заработала пойдет на возвращение кредитов и обслуживание долга.

Эти ребята у власти берут кредиты, используют их, а украинцы должны «скидываться», через свои налоги выплачивать и обслуживать долг. Очень несправедливая система. Это неправильная политика, которая направлена не на развитие производства, а на кормление международных спекулянтов», – сказал Савченко.

Напомним, ранее украинский нардеп Олег Ляшко заявил, что последний отчет МВФ, который так и не рискнули перевести на украинский, свидетельствует, что уровень жизни на Украине всегда будет низким.

 

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