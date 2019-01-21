МВФ подтвердил, что Украина обречена нищенствовать и побираться – Ляшко

21.01.2019, Киев, Игорь Петров

Последний отчет МВФ, который так и не рискнули перевести на украинский, свидетельствует, что уровень жизни на Украине всегда будет низким.

Об этом на съезде Радикальной партии заявил ее глава Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, последний меморандум с МВФ не стали переводить из-за унизительного для Украины характера этого документа.

«Это фактически пакт о внешнем управлении Украиной. Пакт об управлении украинской экономикой, это план как не дать Украине окончательно умереть, но лишить Украину какого-либо шанса подняться, развиваться, достойно жить. В этом отчете констатируется что, несмотря на все, что они делают, рост не будет достаточным для того, чтобы позволить уровню жизни украинцев догнать соседние страны.

То есть документы, планы, соглашения, которые подписывает украинская власть, никогда не дадут нам шанса вырваться из статуса сырьевой колонии, из бедности. Мы будем всегда обречены занимать, побираться, унижаться в каждой подворотне. С такой политикой, которую проводит власть, украинцы никогда не догонят соседние страны», – признал Ляшко.