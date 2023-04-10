Денис Пушилин вручил награды бойцам ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

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Своими поступками в рамках спецоперации бойцы ЧВК «Вагнер» показали, что такое русский дух. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин сегодня утром посетил Бахмут (прежнее название Артемовск), где встретился с бойцами «Оркестра», освобождающими город от украинских военнослужащих. Врио главы республики вручил «музыкантам» государственные награды, включая медали «За отвагу». По словам Пушилина, для него большая честь награждать бойцов подразделения.

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«Вы своими действиями, своими поступками, своими подвигами показываете, что такое русский дух, что такое сила русского оружия, именно поэтому сейчас вы, ваши подразделения показываете пример для многих на вверенном вам участке, освобождая русскую землю», — заявил Пушилин.

Врио главы республики отметил, что коллективный Запад задался целью уничтожить суверенную Россию. Именно поэтому работа «вагнеровцев» сегодня имеет такое большое значение.

«Я не устану повторять, что награды, которые вы получаете абсолютно заслужено, — они, безусловно, важны для вас. Но еще более важны они для ваших детей, для ваших внуков, для ваших потомков. Это своеобразный ориентир, как нужно поступать, что нужно делать в сложных обстоятельствах. Это та прививка, которую вы лично сможете передать следующим поколениям», — отметил он.

Сейчас в стране непростой период, однако подвиги бойцов «Оркестра» вселяют уверенность в победу, считает Пушилин.

«Вагнера» действительно показывают высокий результат, никто в этом не имеет права сомневаться, это легко видно на поле боя», — заключил политик.

Врио главы республики прогулялся по центру разрушенного Бахмута и сообщил, что противник не жалеет ни городя, ни своих людей, бросая их в мясорубку.