31.08.2018, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Местная власть, Политические убийства, Украина
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Денис Пушилин: За убийством главы ДНР стоит Киев



Убийство главы ДНР Александра Захарченко организовано украинскими властями.

Об этом заявил председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17:00. Донецк отомстит за это преступление», – заявил он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова экс-участника и главвы профсоюза МВД Ильи Кивы, который в эфире одного из украинских телеканалов заявил о том, что убийство главы ДНР Александра Захарченко – это часть так называемого плана главы МВД Украины Арсена Авакова по «деоккупации Донбасса».

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