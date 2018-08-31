31.08.2018, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Украина
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В Киеве заявили, что убийство Захарченко – «начало плана деоккупации»



Убийство главы ДНР Александра Захарченко – это часть т.н. плана главы МВД Украины Арсена Авакова по «деоккупации Донбасса». Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил бывший участник т.н. АТО Илья Кива, глава профсоюза МВД.

«Нет других версий – план Авакова по деоккупации стартовал. Когда политики такого уровня, которые контролируют и делают политику нашего государства, делают заявления о том, что в ближайшее время начнется «план деоккупации», то мы должны понимать, что уже достигнуты договоренности и есть четкий формат пошагового выполнения этих вопросов. Деоккупация Донбасса невозможна без зачистки… Поэтому план Авакова по деоккупации Донбасса сегодня стартовал. Есть целая большая программа по возвращению контроля над оккупированной территорией», – сказал Кива.

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«…Мы знаем, что Донбасс в ближайшие 2-3 года вернется под контроль украинских властей», – заверил экс-участник АТО.

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