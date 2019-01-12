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12.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Россия, Скандал, Украина
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Денисова жалуется: в России от неё шарахаются как прокаженной

Омбудсмен Украины Людмила Денисова жалуется, что ее российская коллега Татьяна Москалькова не отвечает на телефонные звонки и сообщения. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Денисова заявила, что ей известно месторасположения Москальковой и пригрозила приехать к ней «в гости».

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«Мы с ней договорились, что обменяемся информацией по разным политзаключенным, в том числе по задержанным гражданам России, которые содержатся в наших тюрьмах. Я подготовила такую информацию. Но, к сожалению, сейчас ехала к вам на передачу – она не берет пока трубку. Но я буду в Москве и поеду к ней, я знаю, где она есть и где ее место расположения», – заявила Денисова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не снимает трубку и не отвечает на его звонки.

Денисова также рассказывла, что все  ее внуки, вывезенные из Крыма, стали украинскими националистами.

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