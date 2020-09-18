Депутам Рады раздали «бюджет смерти»

18.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Дефицит бюджета Украины на следующий год может составить 270 миллиардов гривен.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, представляя в Верховной раде проект бюджета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник назвал смету сбалансированной и выверенной, пообещав увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен и рост ВВП в 4,6%.

«Доходы мы определили на уровне один триллион семьдесят один миллиард гривен. Это больше на 92 миллиарда, в сравнении с бюджетом 2020-го года. Расходы и предоставление кредитов – один триллион триста пятьдесят миллиардов гривен. Дефицит бюджета планируется на уровне 270 миллиардов гривен, что составляет 6% ВВП. Это меньше показателя текущего года на полтора процента», – заявил Марченко.

Парламентарий Антон Поляков раскритиковал браваду министра финансов и назвал бюджет провальным, отметив, что в новой смете большие средства закладываются на госаппарат и забираются у армии, медиков и социальной инфраструктуры.

«Вот смотрю я ваш бюджет – деятельность президента и офиса президента – увеличиваются затраты на 358 миллионов. Это что, на видосики? Потом аппарат Верховной рады – плюс 244 миллиона гривен. Что, мы уже эпоху бедности победили все? Потом Кабмин – плюс 190 миллионов гривен. Вы даже программы еще не предоставили нам нормальной, а плюс 190 миллионов гривен просите.

Государственное управление делами – это ДУСя, то есть дачи, на которых отдыхают наши чиновники – плюс 725 миллионов гривен. Это, конечно, очень и очень важная статья расходов. Офис генпрокурора – плюс почти два миллиарда гривен. Где посадки? Нет. На что вы еще два миллиарда выделяете? Вместо этого впервые за много лет минус 123 миллиона на министерство обороны.

То есть врага мы уже победили, бороться с ним уже не надо. На министерство по делам ветеранов снова уменьшение затраты, на инфраструктуру уменьшение расходов, на министерство энергетики уменьшение на полмиллиарда и так далее. На субсидии минус 2,7 миллиарда гривен – это так мы помогаем нашим пенсионерам, украинцам, которые живут на минимальные зарплаты», – заявил Поляков.

Проект бюджета на следующий год предполагает еще больше погружение Украины в долговую яму, подчеркнул депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Нам рассказывают члены правительства, что, видите, мы демонстрируем на слайдах дефицит бюджета. Как? У вас на слайдах одно написано – новые заимствования. То есть мы все с вами, друзья, берем деньги, которые отдавать нашим детям и внукам, чтобы профинансировать офис Зеленского, его силовиков. Ну это прекрасная схема, просто невероятно. Этот бюджет нам предлагают, говоря, что это правильный и хороший бюджет. На самом деле это ужас, это катастрофа. Я вам могу сказать – это не то, что бюджет завершения эпохи бедности — это бюджет эпохи хамства по отношению к собственным гражданам», – заявил Гончаренко.

В свою очередь экс-замгнепрокурора Украины, депутат ВР Ренат Кузьмин охарактеризовал финансовую смету страны на следующий год как «бюджет смерти», а также обнародовал фотографии оппозиционной агитации против бюджета, из которой видно, как сокращаются расходы на здравоохранение.

«Депутатам Рады раздали проект Государственного бюджета на 2021 год. Слава Україні», – саркастически замечает Кузьмин в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее теперь уже бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что в следующем году ВВП Украины вырастет на 5%, а в целом за пять лет президентства Владимира Зеленского – на 40%.