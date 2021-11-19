Депутат бундестага: «Приостановка сертификации «СП-2» чревата колоссальным ущербом

19.11.202113:45 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Газ, Германия, Россия, Сюжет дня, Экономика, Энергетика
Решение немецкого регулятора приостановить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода...

Решение немецкого регулятора приостановить сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток-2» приведет к тому, что пострадают европейские потребители.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.

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По его словам, следует ожидать отсрочки запуска проекта на шесть месяцев.

«Еврокомиссия хочет, чтобы проект не нанес вреда европейским потребителям газа. В противном случае она отложит решение и, вероятно, нарушит установленный законом срок на сертификацию в четыре месяца», — сказал депутат.

Он считает, что пострадавшими в этой ситуации будут как раз потребители газа в Германии и Европе.

«Из-за отсрочки проекта представители газовой промышленности смогут переложить повышенные цены на потребителей газа. Ущерб для последних колоссален. Рост цен и приближающаяся зима усилят недовольство граждан», – резюмировал Котре.

Правда, в министерстве экономики и энергетики ФРГ сообщили, что временная приостановка процесса сертификации СП-2 не влияет на энергоснабжение.

«Действительно, уровень заполненности хранилищ ниже, чем в предыдущие годы, но всё же сохраняется на уровне 2015 года и равен примерно 70%. Надежность поставок в Германии гарантирована. Контракты на поставку сохраняются. Общая емкость хранилищ очень велика. Например, в 16 раз больше, чем в Великобритании», — прокомментировала ситуацию представитель пресс-службы министерства Сюзанне Унград.

При этом газовый рынок отреагировал на новости о приостановке сертификации более чем 10-процентным повышением цен на природный газ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», немецкий регулятор потребовал от оператора проекта зарегистрироваться в качестве юрлица Германии, чтобы получить сертификацию.

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