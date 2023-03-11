Депутат Европарламента от Польши: В лесах на польско-белорусской границе могут быть массовые захоронения мигрантов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На границе между Белоруссией и Польшей исчезло почти 300 человек, их тела могут находиться в тайно созданных массовых могилах. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Янина Охойская.

Власти Польши эту информацию опровергли, и пригрозили евродепутату «правовыми последствиями», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я думаю, что жертв на этой границе гораздо больше. Они либо в братской могиле… потому что я не удивлюсь, если в то время, когда доступ к границе был закрыт, тела просто собирали, чтобы не было улик», – сказала Охойская в эфире радиостанции ТОК FM.

Охойская заявила, что активисты «рыскали по лесам, и недавно нашли тело йеменца, которое пролежало там очень долгое время». «Я предполагаю, что в лесу всё ещё есть тела, но, возможно, некоторые из них были просто убраны», – добавила она, отметив, что до сих пор неизвестна судьба почти 300 мигрантов, которые из Белоруссии смогли попасть в Польшу.

Депутат Европарламента предположила, что польские лесники просто «убирали» тела мигрантов из лесов. «Почему я так думаю? Был момент, когда на границу свезли лесников со всей страны. Зачем? Ведь не помочь лесу в трудную минуту. Но их для чего-то вызывали», – сказала она.

«Это не обвинение, это предположение о том, что могло произойти, и если бы я была той властью, которая у нас есть сейчас, я бы сделала то же самое, чтобы спрятать улики», – сказала Охойская.

Заявление политика прокомментировал заместитель Министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик. «Охойская на ТОК FM утверждает, что в лесах у белорусской границы есть массовые захоронения мигрантов. Трупы были помещены в братские могилы лесниками. Вероятно, завтра фрагменты передачи будут воспроизведены белорусскими СМИ» – отметил чиновник.

В свою очередь, пресс-секретарь Управления государственных лесов Польши Михал Човский написал в Твиттер:

«Депутат Европарламента Янина Охойска обвинила лесников в том, что они спрятали несколько сотен тел погибших беженцев в братской лесной могиле в Беловеже. Это крайне гнусная клевета. Государственные леса предпримут все юридически доступные меры, чтобы плевок на форму лесника не остался безнаказанным».

Янина Охойская неоднократно резко критиковала польские службы, которые почти два года не пропускали мигрантов через польско-белорусскую границу. Так, в январе минувшего года она сравнила действия польской Пограничной службы с деяниями нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

А на днях Янина Охойская организовала в Европейском парламенте выставку под названием «PUSHBACKS ARE ILLEGAL. HELP IS LEGAL» о судьбе нелегалов на польско-белорусской границе. В приглашении на выставку говорилось, что она посвящена «нарушениям прав мигрантов через выталкивание их за границу, и запугиванию тех, кто пытается спасти жизни на границе».

Как сообщал «ПолитНавигатор», польские военные размещают противотанковые заграждения на дорогах, ведущих в Белоруссию.