Польские военные размещают противотанковые заграждения на дорогах в Белоруссию и Россию

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Польский министр обороны Мариуш Блащак обнародовал фото «ежей» из обычного строительного уголка и железобетонных надолбов на дорогах, ведущих в Белоруссию и Калининградскую область РФ.

Ранее польские власти обещали построить на границе между Польшей и Калининградской областью «капитальную стену», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Белоруссией. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью», – написал Блащак 23 февраля в личном профиле Твиттер.

Стоит отметить, что выстроенные по линии стальные и железобетонные конструкции больше похожи на декорации, чем на реальную линию обороны, на что обратили внимание комментаторы. При этом они критично оценивают последствия таких действий польских властей.

Пользователь Марцели отмечает:

«Честно говоря, чтобы перекрыть дорогу хотя бы на сутки, пришлось бы положить тысячу таких конструкций на протяжении нескольких километров. Против чего эта блокада? Танк с отвальным ножом просто оттолкнет их в сторону. Смысла не вижу». «Ещё кубиками Lego посыпьте», – иронизирует редакция сатирического еженедельника NIE.

«Я подумал, что это фейк, и пришел убедиться, что это не российская дезинформация. Пожалуйста, скажите мне, что кто-то взломал ваш аккаунт и что это неправда», – написал Кшиштоф Возьняк.

«Если вы сами спровоцируете конфликт, чтобы отложить выборы, то знайте, что пощады вам не будет», – предупреждает Томаш Мровицкий.

Однако в серьёзность намерений польских властей начать конфликт с Россией никто из комментаторов не верит.

«Но нефть вы по-прежнему импортируете из России, благодаря чему у Путина есть вооружение», – отметил Пётр Лески.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Польшу «гиеной Европы».