Депутат Госдумы анонсировал ликвидацию Зеленского

21.08.2022  19:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президента Украины Владимира Зеленского убьют, чтобы создать правительство в изгнании.

Об этом в эфире «Дума ТВ» заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президента Украины Владимира Зеленского убьют, чтобы создать правительство в изгнании. Об этом в эфире...

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«Скорее всего его убьют свои, чтобы потом его именем клясться, как сейчас они клянутся именами Бандеры и Шухевича…

Убьют еще и для того, чтобы некому было подписать акт о безоговорочной капитуляции и таким образом закрыть вопрос украинской государственности. По международному праву безоговорочная капитуляция рассматривается как окончание существования государства. Правда, победители могут его пересоздать заново…

Зеленского убьют для того, чтобы была возможность создать какое-нибудь правительство Украины в изгнании и еще 100 лет мечтать о том, что Россию удастся снова расчленить», – сказал Вассерман.

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