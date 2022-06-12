Депутат Госдумы: ДНР имеет полное моральное право на расстрел британских наемников
Народу ДНР, прошедшему через восемь лет ада, виднее, какое наказание должны понести иностранные военные преступники, убивавшие детей Донбасса.
Об этом в эфире «ОСН» заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С точки зрения общегуманитарного подхода, я как противник смертной казни в мирное время, не приемлю смертную казнь. Но вместе с тем, я сам участвую, когда получается что-то и когда есть враг, то решение может быть только одно – уничтожить врага. Ты не казнишь его, ты уничтожаешь врага, иначе он уничтожит тебя и твоих близких.
Понять людей, которые потеряли родных, детей. Вспомните, когда арестовывают педофила, который снасильничал над ребёнком. Полиция защищает педофила от людей, потому что люди готовы его разорвать.
А это, по большому счету, такие некропедофилы. Это же ужасные люди, это люди, у которых на руках кровь десятков детей, десятков людей и они, негодяи, лично принимали участие в расправе над близкими людей республики. На сегодняшний день мне очень тяжело подобрать слова, чтобы убедить этих людей выносить другой приговор. Я лично в себе таких сил не нахожу», – сказал депутат.
В то же время он допускает, что на месте жителей ДНР поступил бы так же.
«Да, они взяты уже в плен, они уже не опасны, они уже извиваются, пищат, как собаки. Но, видимо большая рана, и для того, чтобы делать суждение, о том – правильный приговор или нет, наверное, это имеет право делать тот человек, который прошёл через 8 лет ада. И особенно последние годы ада, которые сейчас там происходят. Не готов призывать коллег из ДНР как-то менять своё решение. Я думаю, что они приняли то решение, которое считают нужным», – разъяснил Милонов.
Напомним, в четверг взятых армией ДНР в плен троих иностранных наемников, воевавших на стороне украинских нацистов, в Донецке приговорили к смертной казни.
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