Депутат Госдумы: ДНР имеет полное моральное право на расстрел британских наемников

Народу ДНР, прошедшему через восемь лет ада, виднее, какое наказание должны понести иностранные военные преступники, убивавшие детей Донбасса.

Об этом в эфире «ОСН» заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения общегуманитарного подхода, я как противник смертной казни в мирное время, не приемлю смертную казнь. Но вместе с тем, я сам участвую, когда получается что-то и когда есть враг, то решение может быть только одно – уничтожить врага. Ты не казнишь его, ты уничтожаешь врага, иначе он уничтожит тебя и твоих близких.

Понять людей, которые потеряли родных, детей. Вспомните, когда арестовывают педофила, который снасильничал над ребёнком. Полиция защищает педофила от людей, потому что люди готовы его разорвать.

А это, по большому счету, такие некропедофилы. Это же ужасные люди, это люди, у которых на руках кровь десятков детей, десятков людей и они, негодяи, лично принимали участие в расправе над близкими людей республики. На сегодняшний день мне очень тяжело подобрать слова, чтобы убедить этих людей выносить другой приговор. Я лично в себе таких сил не нахожу», – сказал депутат.