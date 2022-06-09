Суд ДНР приговорил британских наёмников к расстрелу. Казнят? Помилуют? Обменяют?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Взятых армией ДНР в плен троих иностранных наемников, воевавших на стороне украинских нацистов, в Донецке приговорили к смертной казни. Соответствующий вердикт судом был вынесен сегодня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Осужденные — первые иностранные наёмники, получившие приговор в ДНР – подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Следствием установлено, что действия иностранцев привели к гибели и ранениям среди мирного населения, а также разрушениям объектов гражданской и социальной инфраструктуры на территории ДНР.

Обвиняемые проходили по четырем статьям УК ДНР: «Совершение преступления группой лиц», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Наемничество» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

В ходе судебных заседаний наёмники признали себя виновными по предъявленным обвинениям. По совокупности преступлений Апелляционная палата Верховного суда ДНР постановила всем фигурантам назначить исключительную меру наказания – смертную казнь.

«Представленные стороной обвинения доказательства по данному делу позволили суду вынести обвинительный приговор, не считая того, что все подсудимые признали себя виновными по всем пунктам обвинения. Доказательства лишний раз подтвердили, что обвинения построены не только на их признаниях в вине. При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным незыблемым принципом справедливости. Именно он позволил принять это сложное, довольно-таки тяжелое решение – о применении к осужденным исключительной меры наказания – смертной казни», — рассказал журналистам председатель судебной коллегии по данному делу Александр Никулин.

Один из адвокатов осужденных Павел Косован заявил, что защита будет обжаловать это решение в Верховном суде ДНР.

Приговоренные к смерти наемники, воевавшие на украинской стороне в Донбассе, могут обжаловать решение суда ДНР в течение месяца и просить о помиловании. Если глава ДНР помилует осужденных, смертная казнь им может быть заменена на пожизненное или 25 лет колонии. Смертная казнь, согласно законам ДНР, приводится в исполнение расстрелом.

«Желание всех троих подсудимых — обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – сказал адвокат.

Телеведущий Андрей Медведев обращает внимание, что смертный приговор ломает пропагандистский миф Киева об «эвакуации» из «Азовстали».

«Неожиданный такой у интуристов финал экстракшена получился. Не так они его себе представляли», – отмечает Медведев.

С ним соглашается политолог Семен Уралов.

«Важнейший прецедент. Такие судебные решения ломают ОПГ Зеленского весь кровожадный сериальчик. Теперь у них посыпется главный контур – когнитивно-пропагандистский», – прогнозирует эксперт.

Политолог Владимир Корнилов сообщает о первой реакции британской стороны.

«Первая реакция уже последовала. ВВС истошно кричит, что наёмники, приговорённые сейчас в Донецке, якобы были частью украинской армии, а потому «не подлежат наказанию за участие в боях». Во как! А когда российский военный (причем не наёмник, а именно военный) был приговорён к высшей мере на Украине, ВВС почему-то так не писала. Интересно, почему?» – отмечает Корнилов.

Российский либеральный публицист Кирилл Шулика полагает, что британцы избегут смерти.

«Никто их казнить, конечно, не будет. Обменный фонд, повод для переговоров и т.д.», – прогнозирует он.

Оружейник Влад Лобаев считает, что власти ДНР должны провести казнь наемников публично.

«Посмотрим – как оно дальше будет развиваться. Но вообще – такая участь – единственно правильная для иностранного наемника, прибывшего воевать против наших войск, и не перешедшего добровольно на сторону русских войск. Еще бы публично исполнили, и вообще была бы красота», – комментирует он.

Обозреватель Егор Холмогоров допускает такой вариант торга по британцам:

«Первую тварь повесить, чтобы все, особенно в Лондоне, поняли, что никто не шутит. Вторую предложить поменять на Ассанжа», – предлагает Холмогоров.