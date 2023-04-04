Депутат Госдумы: К Пригожину – лютая ненависть со всех сторон

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Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин является противоречивой фигурой и вызывает ненависть с разных сторон потому, что многие в нем видят предвестника революционных процессов в России.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил депутат Госдумы, экономический эксперт Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Делягина, движущей силой таких процессов могут стать ветераны боевых действий.

«Ветераны – да, конечно. Собственно, почему такая ненависть к Пригожину лютая со всех сторон, хотя, казалось бы, человек делает святое дело. Почему такая ненависть? А потому что его воспринимают как предвестника этого серьезного сопротивления. Мозга, силы, организованности и ответственности для того, чтобы решить проблему, не дожидаясь, пока она взорвется – нет, а понимание проблемы и ненависть к тому, кто является предвестником, есть. Он уже давно не бизнесмен, он уже давно организатор Вооруженных Сил Российской Федерации. Скажем так, наиболее боеспособной части Вооруженных Сил Российской Федерации, если верить тому, что мы видим в телеграм-каналах», – заявил Делягин.

Напомним, что экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков, напротив, заявил, что Пригожин ассоциируется у него с попыткой «установления в РФ криминальной диктатуры». Он считает, кто командиру ЧВК «Вагнера» симпатизируют «те, кому нравится «жить по понятиям».