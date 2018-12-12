Депутат Госдумы: Не могу без мата комментировать Украину!

12.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинские политики, угрожающие подорвать Крымский мост, должны для начала отказаться от «дьявольского русского газа», который Киев продолжает закупать, маскируясь т.н. «реверсными схемами».

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» выразил депутат Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напрашивается самое простое предложение: если это дьявольское транспортное сооружение (Крымский мост – прим. ред.) должно быть уничтожено, тогда покажите пример, паны украинцы: вот это дьявольское сооружение в виде газопровода почему до сих пор не уничтожено? Почему пользуетесь дьявольским российским газом?

Отморозьте себе уши, покупайте в Америке по 500 долларов, покажите пример. Нет, вот это мы оставляем, этим пользуемся, а то, что помогает сегодня Крыму жить, развиваться, процветать вашим, как вы говорите, украинским соотечественникам, должно быть уничтожено», – отметил политик.

«Вы уже показали пример уничтожения Крымского канала, электрической блокады, повсеместно вводите транспортную блокаду для своих граждан. Поэтому комментировать без мата это просто сложно», – резюмировал он.

Напомним, ранее украинский нардеп от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук заявлял, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура.