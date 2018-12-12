12.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Депутат Госдумы: Не могу без мата комментировать Украину!

Украинские политики, угрожающие подорвать Крымский мост, должны для начала отказаться от «дьявольского русского газа», который Киев продолжает закупать, маскируясь т.н. «реверсными схемами».

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» выразил депутат Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напрашивается самое простое предложение: если это дьявольское транспортное сооружение (Крымский мост – прим. ред.) должно быть уничтожено, тогда покажите пример, паны украинцы: вот это дьявольское сооружение в виде газопровода почему до сих пор не уничтожено? Почему пользуетесь дьявольским российским газом?

Отморозьте себе уши, покупайте в Америке по 500 долларов, покажите пример. Нет, вот это мы оставляем, этим пользуемся, а то, что помогает сегодня Крыму жить, развиваться, процветать вашим, как вы говорите, украинским соотечественникам, должно быть уничтожено», – отметил политик.

«Вы уже показали пример уничтожения Крымского канала, электрической блокады, повсеместно вводите транспортную блокаду для своих граждан. Поэтому комментировать без мата это просто сложно», – резюмировал он.

Напомним, ранее украинский нардеп от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук заявлял, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура.

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