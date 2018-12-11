11.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Мнение, Политика, Украина
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В Киеве надеются, что инопланетяне уничтожат Крымский мост

Одиозный украинский нардеп от Радикальной партии Ляшко Игорь Мосийчук заявил о грядущем разрушении моста через Керченский пролив.

Об этом он заявил в эфире ObozTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, мост разрушит или природа, или боевики из Кавказа.
«Керченский мост – это не просто вражеская транспортная инфраструктура, а это ворота из Черного в Азовское море, по сути. И наша власть своими неполноценными действиями, не видя наперед шаги страны-агрессора, позволила эти ворота построить. Я убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура, разрешение на строительство которой Украина, украинское государство не предоставляло. Он объединяет оккупированные земли украинские с материковой Россией. Давайте говорить откровенно – против Украины, при помощи вражеской инфраструктуры, а именно Керченского моста, был осуществлен акт агрессии. Керченский мост в этом акте агрессии сыграл свою роль, роль ворот. Мы находимся в состоянии войны. Украинские диверсанты, повстанцы из Кавказа, инопланетяне, господь Бог его уничтожит – я не буду обговаривать в эфире кто это сделает, но он будет уничтожен. Будем надеяться, что это будет природное стихийное бедствие», – заявил Мосийчук.

Ранее Мосийчук заявил, что пытается создать «второй фронт» против Российской Федерации и разжечь противостояние на Кавказе, а также поддержал  недавние попытки чеченских боевиков совершить теракты в республике.

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