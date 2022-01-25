Депутат Госдумы: Нефтегазовый золотой дождь над Россией позволит возродить 25 млн га сельхозземель

Россия должна ввести в посевной оборот не менее 25 миллионов гектаров земли.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат Владимир Кашин, передает корреспондент «ПоитНавигатора».

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«У нас сегодня на 37 млн га сокращены посевные площади к 1990 году. Мы обязаны минимум 25 млн га вводить в оборот. У нас все для этого есть. Золотой дождь сегодня идет над Россией, исходя из стоимости нефти и газа.

Государству надо почувствовать эту уникальную возможность возвратить бесценный дар нашей России в виде матушки земли.

Запустить ее в оборот – она даст и хлебушек, и мясо, и молоко. Она будет берегиней нашей страны, сбережет Россию, поднимет ее экономику и решит вопрос продовольственной безопасности. Мы сейчас на 35 млрд долларов продаем продовольствия, а можем в два раза больше», – заключил Кашин.