Депутат Госдумы: Нефтегазовый золотой дождь над Россией позволит возродить 25 млн га сельхозземель

25.01.2022  18:43 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство


Россия должна ввести в посевной оборот не менее 25 миллионов гектаров земли.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат Владимир Кашин, передает корреспондент «ПоитНавигатора».

Россия должна ввести в посевной оборот не менее 25 миллионов гектаров земли. Об этом...

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«У нас сегодня на 37 млн га сокращены посевные площади к 1990 году. Мы обязаны минимум 25 млн га вводить в оборот. У нас все для этого есть. Золотой дождь сегодня идет над Россией, исходя из стоимости нефти и газа.

Государству надо почувствовать эту уникальную возможность возвратить бесценный дар нашей России в виде матушки земли.
Запустить ее в оборот – она даст и хлебушек, и мясо, и молоко. Она будет берегиней нашей страны, сбережет Россию, поднимет ее экономику и решит вопрос продовольственной безопасности. Мы сейчас на 35 млрд долларов продаем продовольствия, а можем в два раза больше», – заключил Кашин.

Ранее Госдума РФ приняла постановление, обязывающее правительство ввести к 2030 году 13 млн га целинно-залежных земель, выведенных из оборота.

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