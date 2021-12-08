Депутат Госдумы ответил Нуланд: В бывшем Свердловске в 10 раз круче, чем в Париже

Виктория Нуланд, утверждающая, будто бы жители Украины «мечтают, чтобы у них было как в Париже, а не в Свердловске», занимается банальной манипуляцией.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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«Манипуляция. Почему она сравнивает Париж и Берлин с региональным городом? Пусть сравнит Москву. Москва признана «Ворлд Тревел Авардс» лучшим городом Европы. По другим рейтингам – тоже одна из лучших. В мире Москва часто входит то в пять, то десять лучших городов по разным параметрам – в отличие от Парижа и Берлина.

Но я бы с удовольствием провёл экскурсию госпоже Нуланд. Даже по городу Екатеринбургу (даже не знает, что 30 лет уже Свердловска нет, а есть Екатеринбург). И попросил бы ее сравнить увиденное с многоэтажными районами Парижа и Берлина !

Богатый промышленный город-донор. Там люди не прячутся от банд мигрантов. Там не экономят на газе и горячей воде . За 30 лет город Екатеринбург вырос с 1 млн до 2 миллионов. Потому что там работы много и нет безработицы. Аэропорт Екатеринбурга лучше любого аэропорта Берлина и Парижа. Высотные здания Екатеринбурга таковы, что на Украине вообще нет ничего подобного. Супермаркеты и рынки Екб гораздо разнообразней, качественней по продуктам и дешевле по ценам любого рынка Парижа и Берлина.

Все это я говорю как человек, который десятки раз был и в Екатеринбурге, и в Париже, и в Берлине. Спроси меня: где бы я предпочёл Новый год провести? Я бы ответил, что точно не в гуще парижских и берлинских мигрантов и на замусоренных улицах. В Екатеринбурге даже рестораны лучше, чем в Париже уже стали ! А шоу Нойи Кох в 10 раз круче шоу в Мулен Руж!» – утверждает Матвейчев.