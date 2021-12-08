Депутат Госдумы ответил Нуланд: В бывшем Свердловске в 10 раз круче, чем в Париже

08.12.2021  15:14 (Мск), Москва,
Михаил Рябов.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Виктория Нуланд, утверждающая, будто бы жители Украины «мечтают, чтобы у них было как в Париже, а не в Свердловске», занимается банальной манипуляцией.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Виктория Нуланд, утверждающая, будто бы жители Украины «мечтают, чтобы у них было как в...

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«Манипуляция. Почему она сравнивает Париж и Берлин с региональным городом? Пусть сравнит Москву. Москва признана «Ворлд Тревел Авардс» лучшим городом Европы. По другим рейтингам – тоже одна из лучших. В мире Москва часто входит то в пять, то десять лучших городов по разным параметрам – в отличие от Парижа и Берлина.

Но я бы с удовольствием провёл экскурсию госпоже Нуланд.  Даже по городу Екатеринбургу (даже не знает, что 30 лет уже Свердловска нет, а есть Екатеринбург). И попросил бы ее сравнить увиденное с многоэтажными районами Парижа и Берлина !

Богатый промышленный город-донор. Там люди не прячутся от банд мигрантов.  Там не экономят на газе и горячей воде . За 30 лет город Екатеринбург вырос с 1 млн до 2 миллионов.  Потому что там работы много и нет безработицы. Аэропорт Екатеринбурга лучше любого аэропорта Берлина и Парижа. Высотные здания Екатеринбурга таковы, что на Украине вообще нет ничего подобного.  Супермаркеты и рынки Екб гораздо разнообразней, качественней по продуктам и дешевле по ценам любого рынка Парижа и Берлина.

Все это я говорю как человек, который десятки раз был и в Екатеринбурге, и в Париже, и в Берлине.  Спроси меня: где бы я предпочёл Новый год провести? Я бы ответил, что точно не в гуще парижских и берлинских мигрантов и на замусоренных улицах. В Екатеринбурге даже рестораны лучше, чем в Париже уже стали ! А шоу Нойи Кох в 10 раз круче шоу в Мулен Руж!» – утверждает Матвейчев.

Резюмируя, он отметил, что «украинцы, равно как и американцы, их кураторы, живут реалиями девяностых годов».

«Украина – это провинция. До нее все доходит медленно. Они до сих пор имеют очень смутные представления о России. Она им кажется чем-то таким, как поздний СССР. Они абсолютно не понимают, что Россия – это очень крутая, современная, богатая, комфортная страна, и в этом проблема провинциальности украинского мышления. Но такую же провинциальность демонстрирует и Нуланд. А с таким мышлением и Америка все больше становится провинцией», – заключил парламентарий.

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