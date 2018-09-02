Депутат Госдумы: Пора признать референдум в Донбассе

02.09.2018, Донецк, Владимир Гладков

Государственной Думе давно пора признать итоги проведенного в ДНР референдума о независимости. Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» во время возложения цветов у места гибели Александра Захарченко заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

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«Александр Владимирович был не просто хорошим другом и руководителем Донецкой Народной Республики. Он олицетворял собой знамя Русского мира в борьбе против фашизма. Всем нам нанесен удар, и мы должны на него адекватно ответить.

Я несколько раз выступал в Госдумы и предлагал признать итоги референдума. Я считаю, что было бы правильным в память об Александре Владимировиче, если бы Государственная Дума проголосовала и признала итоги референдума. Это был бы лучший подарок его памяти.

Великий был человек, очень многое о нем говорилось, но очень тяжело терять друзей. Я думаю, то, что он начал на Донбассе, незаконченным не останется», – сказал парламентарий.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова нового и.о. главы ДНР Дмитрия Трапезникова, который заявил о неизменности внешнеполитического курса ДНР, который предусматривает интеграцию с РФ с перспективой присоединения к большой России.