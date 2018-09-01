Новый руководитель ДНР: Все обещания Захарченко будут выполнены

01.09.2018, Донецк, Владимир Гладков

Исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников обратился к жителям республики с официальным заявлением, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Трапезников отметил, что убийство Александра Захарченко – это тяжёлый удар для всей страны, однако именно под руководством главы ДНР была создана надежная государственная система – «механизм, который предназначен и умеет работать в самых сложных обстоятельствах».

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«Вступая в должность исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики, я лично гарантирую – сбоев не будет. Все государственные службы будут работать в штатном режиме. Все социальные гарантии – пенсии, соцвыплаты, льготы и так далее – будут осуществляться в прежних объемах. При этом все запланированные увеличения социальных и прочих выплат непременно будут реализованы», – заявил Трапезников.

«Я лично гарантирую, что каждое обещание Александра Захарченко народу Донецкой Народной Республики будет выполнено. Все действующие программы повышения качества жизни населения будут продолжены», – заверил и.о. главы ДНР.

По его словам, все программы перезапуска промышленности Донбасса, восстановления экономического потенциала ДНР будут продолжены.

«Мы ни на шаг не отступим от выбранного курса, как бы врагу ни хотелось нас запугать и сбить с пути», – говорится в заявлении.

Отдельно Дмитрий Трапезников заявил о неизменности внешнеполитического курса ДНР, который предусматривает – интеграцию с РФ с перспективой присоединения к большой России.

«Этот курс уже был поддержан друзьями Республики из различных государств, выступивших с посланиями в ответ на теракт украинских спецслужб», – отметил Трапазников.

«Друзья, мы не остались один на один перед врагом. Мы едины, а значит — мы победим!» – подытожил исполняющий обязанности главы ДНР.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», вчера во время выступления на экстренной пресс-конференции Дмитрий Трапезников заявил, что в Республике готовы к любым провокациям со стороны Украины.