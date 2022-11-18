Депутат Госдумы предложил нацелить ядерные ракеты на США

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Русский народ не для того на пределе сил создавал ядерное оружие, чтобы теперь не иметь права им воспользоваться, когда по вине Запада массово гибнут российские граждане.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть ядерное оружие как сдерживающий фактор. Кстати, нас здесь полностью переиграли. Мы 70 лет недоедали, вкладывали в это компонент вооружённых сил, а его, как бы нет. А зачем мы это делали? Понятно, что никто воевать не должен ядерным оружием, но сдерживающий фактор должен работать. Хотя бы должно вернуться полётное задание. Их надо прямо увязать с возможными поставками оружия. То есть, мы объявляем эту территорию геополитически своей. Прикрываем её ядерным зонтиком, объявляем любые поставки оружия недружественным актом нарушения закона и реагируем на них формированием угрозы территории – тот, кто принял решение это сделать. Так, как это положено. Например, поставили два HIMERS, две ракеты на Урале стратегических, они же только против США – «стратеги», на них установили полётное задание – Вашингтон, Нью-Йорк, всё. Сто процентов, американцы начнут переговорный процесс для снятия угрозы своей территории, как это должно быть. Ответ такой – не давайте угрозы нам, не будет угрозы вам. Для этого «стратегов» и делали в СССР», – напомнил Фёдоров.