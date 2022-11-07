Депутат Госдумы признал ошибки СВО и объяснил, почему не стоит грустить по бежавшим от мобилизации

Несмотря на допущенные в ходе СВО ошибки, Россия переживает великое время, обрастая новыми территориями и населением.

Об этом в эфире интернет-канала ForPost заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Белика, не стоит жалеть тех, кто покинул страну из-за объявленной частичной мобилизации, потому что в это же время, население России увеличилось за счет граждан новых территорий.

«Знаете, если в целом сказать о том времени, которое мы сейчас переживаем, оно, конечно, сложное, трагичное отчасти, потому что гибнут наши ребята, но оно и великое, мы прирастаем новыми территориями, все равно, кто бы что ни говорил, остаемся и становимся более сильной, более могущественной страной. Да, через какие-то ошибки, где-то мы, может быть, в плане военном – думали так, а оно пошло так, но мы сейчас не будем давать оценку действиям Министерства обороны или еще кого-то, есть кому оценивать…

А еще важно, в этот период страна очищается. Мы самоочищаемся, потому что есть люди, которые идут добровольцами, есть люди, которые едут в Донецк и Луганск, Запорожье и Херсон с разными миссиями. А есть, как на границе, этот переход из Грузии, Казахстана, есть люди, которые просто бегут из страны. Это их выбор, их право, он у нас, у каждого есть выбор. Я его понимаю, но не разделяю.

Я считаю, что правильно было бы – уехал человек, ну, вот, надо было бы, чтобы он уехал = и тогда уже не возвращался… Вы говорите, что много людей уезжают. Ну, пусть это будут сотни тысяч, объективно. Во-первых, это доли процентов, может быть, один процент населения, и то не будет, в Российской Федерации. А давайте мы поймем, а насколько увеличилось население Российской Федерации за счет присоединения новых территорий? По-моему, 7,5 миллионов – это те люди, которые пополнили наш потенциал», – заявил Белик.