Депутат Госдумы призвал оставить в покое памятник Жванецкому в Ростове

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Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал оставить в покое недавно установленный Ростове-на-Дону памятник сатирику Михаилу Жванецкому, против появления которого выступали представители «НОД», а также некоторые участники СВО.

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«Я таких не слышал от Жванецкого фраз, что он хотел стереть Россию с лица земли. Самое плохое, что мы начинаем бороться с уже мертвыми людьми. Так делают бандеровцы. Они сносят памятники наши, все такое прочее. Если кто хочет побороться с бандеровцами и теми, кто не любит Россию, – вперёд, в окопы. А бороться с памятниками или с теми, кто ушел, – не то время», – сказал Журавлёв, отвечая на вопрос блогера Сергея Рулева на съезде Союза добровольцев Донбасса.