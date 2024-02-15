Двухстульный Жванецкий: одесский взгляд на ростовский памятник

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Если позволите, пять копеек об открытии памятника Михаилу Жванецкому в центре Ростова-на-Дону, которое вылилось в скандал. Странно, на первый взгляд, чай не на Украине открывали…

Так, вдова сатирика подчеркнула, что «Жванецкий любил Россию и до конца считал себя русским», а вот активисты НОДа назвали прославленного одессита «известным русофобом». Не говоря уже о том, что саму презентацию бронзовой скульптуры сопровождали протесты местных жителей. И не местных.

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А как я смотрю на происходящее из Одессы? Где тоже масса памятников сатирику — и сам Жванецкий, и бульвар Жванецкого, и кот Жванецкого, и его знаменитый портфель… которые периодически измазывают нечистотами нацисты и грозятся стереть имя писателя из истории Одессы.

А никак не смотрю.

После 2 мая 2014 года, когда мир, и не только для одесситов, разделился на «до и после», Жванецкий остался для меня «до», какой бы ни был легендой.

Да, сразу после чудовищной трагедии «одесской Хатыни» он записал обращение в пустоту:

«Теперь только в душах останется прежняя Одесса, великий и солнечный город, давший каждой стране по скрипачу, по ученому, по писателю. И на прощание раздавший всему миру свой юмор. А теперь представьте, что юмор — это единственное, что гасит ненависть. Но оказалось, что ненависть можно привезти, а юмор вывезти. До свидания, мирный город. Хочется надеяться… Хотя те, кто не вернулся, тоже надеялись. Траур можно было и не объявлять, тяжелее этих дней в Одессе с войны не было».

Так вот о чем он сказал, а? О ком? Когда здесь, в Одессе, люди массово отправлялись за решетку за свои пророссийские (да русские!) взгляды, когда родных заживо сожженных таскали по СБУ только за то, что они родные, он, будучи в безопасности, не смог даже назвать вещи своими именами — нацисты сожгли людей.

Или о чем его спич? Пропал, мол, город, потому что «мессия юмора» из него уехал? Так вернулся бы. Хотя читать свою извечную пошлятинку на могилах и оживлять мертвых юмором… не смешно что-то. Тут истинный масштаб личности как раз бы и вскрылся.

Причем фанаты Жванецкого (а фанаты — категория слепая, особая) по обе стороны баррикад восприняли эту шизофазию в свою пользу — мудрец же, епт, классик!.. Но как часто за маской мудреца скрывается банальное сидение на двух стульях. Удобно.

Далее — думаю, даже не-одесситы помнят — Украину накрыла волна протестов во главе с будущим убийцей Стерненко против гастролей Жванецкого. И даже дома, в Одессе, где, в хорошем смысле слова, его каждая собака знала, Михаил Михайлович не мог выступить, ибо его обещали встретить камнями и приветствием «Бей жида и москаля!».

«Жванецкий сможет выступить на Украине при одном условии: если публично откажется от ордена «За заслуги перед Отечеством», который ему вручил Путин», — заявлял Стерненко.

И когда одесситы переживали о сатирике, как о родном, о своем земляке, он что ответил по этому поводу?

«В первый раз слышу. Теперь не знаю, но буду думать», – сказал Жванецкий.

Зато с 14-го года и до самой смерти он поддерживал теплейшие отношения с организацией пониженной социальной ответственности — «Всемирным клубом одесситов» (ВКО), который, собственно, и носит имя Жванецкого, и даже посмертно он является его почетным президентом.

А ВКО с 14-го(!!!) года и по сей день успешно занимался сбором средств для ВСУ, уничтожителей Донбасса. С началом же СВО клуб разорвал отношения с филиалами в Москве, Питере и Мурманске, а вице-президент ВКО Валерий Хаит и директор организации Григорий Барац наперебой соревновались в пассажах про «агрессию России» (что, правда, не мешало их детям из «Квартета И» рубить миллионы на своем сомнительном с определенного периода «киноискусстве»).

Да, к этому моменту Жванецкий уже не пребывал на этой Земле, однако, что называется, ложечки нашлись, а осадок остался. Ведь с 14-го года и до смерти он не мог не понимать, какая организация эксплуатирует его имя.

А сегодня сменивший Стерненко нацист Ганул, как и его предшественник, оскверняет покойного последними словами и обещает, что скоро о его памяти не останется и следа.

И почему так? В Ростове патриоты выступают против нового памятника. В Одессе наци выступают против старых. Люди полярных абсолютно взглядов (хотя нацисты — не люди).

Что не так сделал Жванецкий? Что ж с его именем никто не дружит?

С легкой руки Пушкина, многие и правда уверены, что гений и злодейство — несовместимы. Правда, не такой уж Михаил Михайлович и гений, и не такой уж злодей. А вот пророк — да.

«Дружба видоизменилась настолько, что допускает предательство», — сам все еще при жизни сказал.