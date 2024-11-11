Депутат Госдумы: Путин добился, что Украина стала «Вьетнамом» для США и НАТО
Украине конец, даже если новый президент США Дональд Трамп продолжит поддержку Киева на уровне предыдущей администрации Белого дома или увеличит её.
Об этом депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил рутуб-каналу «ПолитВера», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сколько-то времени может пытаться Зеленский протянуть, но, скорее всего, ситуация на Украине будет деградировать при войне или при мире, не важно, даже если будут договорённости о прекращении огня. Я уже говорил, что мир убьёт Украину быстрее, чем война.
Полмиллиона мобилизованных придут, захотят поговорить с теми, кто их мобилизовал. Выборы придётся делать, Зеленский проиграет, да и вообще в этой кампании всё вразнос пойдёт. Конечно, будут фальсификации, конечно, всё выйдет из правового поля, куча регионов заявит, что не признают любой результат и хотят в Россию, например, вернуться и т.д.
Украине конец при любом развитии событий, даже если Трамп будет полностью продолжать политику демократов, даже если они усилят и увеличат помощь. Если Трамп не дурак, то, конечно, он должен быстрее бросить этот проект», – подчеркнулл Матвейчев.
«А если он в него, как демократы, как обезьяна сунувшая руку за орехом и попавшая в кувшин, и не может вытащить… Что Путин и добивался? Он добивался, чтобы Украина стала для НАТО Вьетнамом. Вторым Вьетнамом для Америки. Он этого добился. Поэтому как из Вьетнама им пришлось уйти, так и оттуда придётся рано или поздно уйти», – добавил депутат.
Спасибо!
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