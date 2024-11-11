Украине конец, даже если новый президент США Дональд Трамп продолжит поддержку Киева на уровне предыдущей администрации Белого дома или увеличит её.

Об этом депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев заявил рутуб-каналу «ПолитВера», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько-то времени может пытаться Зеленский протянуть, но, скорее всего, ситуация на Украине будет деградировать при войне или при мире, не важно, даже если будут договорённости о прекращении огня. Я уже говорил, что мир убьёт Украину быстрее, чем война.

Полмиллиона мобилизованных придут, захотят поговорить с теми, кто их мобилизовал. Выборы придётся делать, Зеленский проиграет, да и вообще в этой кампании всё вразнос пойдёт. Конечно, будут фальсификации, конечно, всё выйдет из правового поля, куча регионов заявит, что не признают любой результат и хотят в Россию, например, вернуться и т.д.

Украине конец при любом развитии событий, даже если Трамп будет полностью продолжать политику демократов, даже если они усилят и увеличат помощь. Если Трамп не дурак, то, конечно, он должен быстрее бросить этот проект», – подчеркнулл Матвейчев.